В Ірані люди влаштовують демонстрації через дефіцит води – ЗМІ

Жителі Ірану не вперше протестують через нестачу питної води, проте цьогоріч ситуація значно погіршилася через відсутність опадів

Причиною дефіциту води стала відсутність опадів і найгірша за останні 50 років посуха в країні

Жителі іранського міста Шахре-Корд, адміністративного центру провінції Чахармахаль і Бахтіарія, розташованої на південному заході країни, організували демонстрацію через нестачу питної води в провінції, повідомляє держтелеканал IRIB.

«Жителі міста Шахре-Корд організували демонстрацію перед будівлею губернатора провінції Чахармахаль і Бахтіарія, щоб висловити невдоволення населення з приводу нестачі води в провінції», – йдеться в повідомленні телеканалу.

В Ірані тривають демонстрації населення через нестачу питної води.і. У п'ятницю в місті Ісфахан сотні фермерів вийшли на демонстрації через висихання єдиної річки міста – Зайендеруд. Влада заявила, що вирішує цю проблему.

Президент Ірану Ібрахім Раїсі відправив в Ісфахан міністра енергетики для усунення проблеми з нестачею питної води в місті. Перші протести пройшли ще влітку в провінції Хузестан, на південному заході Ірану. Тоді ситуація була набагато гіршою через проведення президентських виборів і зміни влади в Ірані. Однак проблема була вирішена протягом місяця шляхом вивільнення води з гребель і швидкого призначення нового, за словами Раїсі, «особливого» губернатора.

До слова, Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону № 5723 «Про загальнодержавну цільову соціальну програму «Питна вода України» на 2022–2026 роки. За відповідне рішення проголосували 328 депутатів.

Проєктом закону пропонується врегулювати на законодавчому рівні питання затвердження нової загальнодержавної цільової соціальної програми «Питна вода України» на 2022–2026 роки на заміну програми на 2011–2020, дія якої закінчилася.

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