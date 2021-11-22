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    У Києві масові відключення води: адреси, причини

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    У домівках частини киян зникла вода - У Києві масові відключення води: адреси, причини
    У домівках частини киян зникла вода
    фото з відкритих джерел

    «Київводоканал» завчасно попередив киян про планові відключення

    У понеділок, 22 листопада, частина Києва залишилась без холодного водопостачання через планові ремонтні роботи та аварійні відключення. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Планові відключення холодного водопостачання

    З 09:00 до 20:00

    • вул. Озерна, 18А, 20, 22, 24, 26;
    • просп. Оболонський, 49.

    з 09:00 до 24:00

    • вул. Кудряшова, 5, 5А, 3, 5, 7, 12/14, 14А.

    з 09:00 до 16:30

    • вул. Озерна, 26, 28, 30/5.

    Аварійні відключення холодного водопостачання

    Станом на 10:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Кирилівська, 105
    • вул. Олександра Гаврилюка, 36-42, 43-69
    • вул. Патріотів, 6А.

    До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

    З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.

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    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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    У Києві масові відключення води: адреси, причини