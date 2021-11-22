У Києві масові відключення води: адреси, причини

«Київводоканал» завчасно попередив киян про планові відключення

У понеділок, 22 листопада, частина Києва залишилась без холодного водопостачання через планові ремонтні роботи та аварійні відключення. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Планові відключення холодного водопостачання

З 09:00 до 20:00

вул. Озерна, 18А, 20, 22, 24, 26;

просп. Оболонський, 49.

з 09:00 до 24:00

вул. Кудряшова, 5, 5А, 3, 5, 7, 12/14, 14А.

з 09:00 до 16:30

вул. Озерна, 26, 28, 30/5.

Аварійні відключення холодного водопостачання

Станом на 10:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Кирилівська, 105

вул. Олександра Гаврилюка, 36-42, 43-69

вул. Патріотів, 6А.

До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.