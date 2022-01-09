Презентовано захисну маску з гучномовцем (фото)

Razer презентувала захисну маску з гучномовцем, але у півтора рази дорожче

Минулого року бренд Razer представив захисну маску Project Hazel, яка отримала назву Zephyr. Тепер у рамках виставки CES 2022 компанія показала оновлену модель Razer Zephyr Pro.

Зовні маска не змінилася, тільки в нижній частині з'явилися решітки динаміків, а у повітрозабірників тепер є кнопка, що включає підсилювач голосу. Гучномовець — це головна відмінність нової моделі. Він дозволяє видавати до 60 дБ гучності на відстані одного метра.

Гучномовець був і у Project Hazel, але в результаті від нього довелося відмовитися, щоб зробити маску легшою і зберегти час автономної роботи. За словами виробника, Zephyr Pro отримає ту ж масу і такий самий час роботи батареї, що й оригінальна Zephyr.

Окрім функції посилення голосу, маска отримала звичну систему активної фільтрації з двома вентиляторами, фільтрами N95 та RGB-підсвічування.

Зросла й ціна новинки: якщо звичайна Zephyr коштувала $100, то Zephyr Pro оцінили в $150. Також доступний комплект з набором високоефективних фільтрів N95 за $200.