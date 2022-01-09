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    Презентовано захисну маску з гучномовцем (фото)

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    Захисна маска з гучномовцем - Презентовано захисну маску з гучномовцем (фото)
    Захисна маска з гучномовцем
    фото з відкритих джерел

    Razer презентувала захисну маску з гучномовцем, але у півтора рази дорожче

    Минулого року бренд Razer представив захисну маску Project Hazel, яка отримала назву Zephyr. Тепер у рамках виставки CES 2022 компанія показала оновлену модель Razer Zephyr Pro.

    Зовні маска не змінилася, тільки в нижній частині з'явилися решітки динаміків, а у повітрозабірників тепер є кнопка, що включає підсилювач голосу. Гучномовець — це головна відмінність нової моделі. Він дозволяє видавати до 60 дБ гучності на відстані одного метра.

    Гучномовець був і у Project Hazel, але в результаті від нього довелося відмовитися, щоб зробити маску легшою і зберегти час автономної роботи. За словами виробника, Zephyr Pro отримає ту ж масу і такий самий час роботи батареї, що й оригінальна Zephyr.

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    Презентовано захисну маску з гучномовцем (фото)
    Презентовано захисну маску з гучномовцем (фото)
    Презентовано захисну маску з гучномовцем (фото)
    Презентовано захисну маску з гучномовцем (фото)
    Презентовано захисну маску з гучномовцем (фото)

    Окрім функції посилення голосу, маска отримала звичну систему активної фільтрації з двома вентиляторами, фільтрами N95 та RGB-підсвічування.

    Зросла й ціна новинки: якщо звичайна Zephyr коштувала $100, то Zephyr Pro оцінили в $150. Також доступний комплект з набором високоефективних фільтрів N95 за $200.

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    Теги: гаджет
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    Презентовано захисну маску з гучномовцем (фото)