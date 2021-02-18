Глава МОЗ пояснив, кому робитимуть щеплення від коронавірусу в першу чергу

Степанов відзначив безпрецедентний масштаб вакцинації

На першому і другому етапі масової вакцинації від коронавірусу Covid-19 в Україні буде зроблено щеплення лікарям, а також літнім людям.

Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«На першому етапі крім групи ризику за професійною ознакою у нас ще є ті громадяни, які перебувають в спеціалізованих установах, інтернатах, будинках для людей похилого віку, ми їх будемо вакцинувати на першому етапі. На другому етапі, де передбачена вакцинація близько 2,5 млн громадян, ми вже говоримо про вакцинацію зокрема громадян старше 80 років, їх 1 млн 16 тис. Виходячи з графіка постачання, ми точно знаємо, що другий етап зможемо почати вже в березні. Наступний крок – 75+, 65-75, і зокрема громадяни від 18 до 59 років, що мають важкі супутні захворювання», – сказав він.

Степанов також відзначив безпрецедентний масштаб вакцинації:

«Чому ми спочатку беремо мобільні бригади, потім додаємо кабінети щеплень та інше? Ми не можемо одразу взяти і ввалити всю вакцинацію, бо Україна ніколи не робила вакцинацію такого масштабу, щоб нам треба було дати доступ до вакцини понад 30 млн громадян. Все, що зараз потрібно зробити, це зробити так, щоб вакцинація була у 60% людей».

Міністр прокоментував можливі протипоказання проти щеплення:

«Ми сказали, наприклад, щодо вагітних, що потрібно їм вакцинуватися. Більше того, якщо жінка дізналася про вагітність після першої дози, то ми рекомендуємо не робити другу дозу. Але водночас все одно в людини є вибір. Або, наприклад, ми рекомендуємо не робити щеплення, якщо минуло менше 6 місяців після захворювання на Covid-19, у людини є антитіла, і він може відтермінувати. Все це ми передбачили, це важливий момент. Ми коли почнемо, ми вже не будемо зупинятися».

Степанов також назвав вакцину, якою українців почнуть щеплювати від Covid-19.

Раніше у МОЗ України обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого. Згодом, міністр сказав, що вакцина «трішечки» затримується.

Відтак в Міністерстві охорони здоров'я знову відтермінували початок вакцинації.

Степанов каже, що вакцинація почнеться в лютому, але ймовірно вже наступного тижня.

До цього на ранковому брифінгу 16 лютого глава МОЗ запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.