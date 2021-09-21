Глава МОЗ розповів, чи буде масова вакцинація дітей в Україні

За останній тиждень дитяча захворюваніть збільшилася на 10%

В Україні вакцинують мінімум 50% дорослого населення і запускатимуть масову кампанію з вакцинації серед підлітків. Але зараз пріоритетом є люди старші 60 років. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

«Я озвучив цифру, що 27% вакцинованих – це старші люди. Але 82% всіх летальних випадків – це серед людей старших 60 років. Тому пріоритетом є люди старші 60 років», – додав міністр.

За словами Ляшка, підрозслідування показують, що саме дорослі інфікують дітей в сім’ях. Домашнє вогнище в пріоритеті. А далі дивитимуться, як воно поширюється.

«Якщо ми кажемо, що є інфікована дитина, то клас іде на самоізоляцію. Якщо більше 50% класів пішло на самоізоляцію, то школа йде послідовно, навіть якщо вакциновані педагоги», – додав глава МОЗ.

Ляшко пояснив, що таким чином стримують поширення коронавірусу, не зупиняючи навчальний процес. Це принципова позиція.

«Вакцинуємо мінімум 50% дорослого населення і будемо переходити до дітей», – додав він.

Щодо захворюваності, то міністр пояснив – за останній тиждень дитяча захворюваніть збільшилася на 10%. До цього захворюваність дітей віком до 19 років не перевищувала 8%.

За словами Ляшка, госпіталізація зросла, але порівняно з дорослими, це не критично.

Нагадаємо, на початку вересня захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.