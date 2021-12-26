Головна інфекціоністка розповіла, який препарат допоможе хворим на «Омікрон»

За словами експертки, групи ризику будуть все-таки вразливі до тяжкого перебігу

Голубовська спрогнозувала, чи буде новий штам Covid-19 смертоноснішим за попередні

Докторка медичних наук, головна інфекціоністка України Ольга Голубовська у своєму блозі описала, чим відрізняється перебіг хвороби у заражених новим штамом Covid-19 і як лікувати «важких» хворих.

За словами експертки, на «Омікрон» хворіють і вакциновані, почастішали повторні випадки захворювання.

«Різниці в перебігу хвороби особливої немає», – повідомила Голубовська.

«Омікрон» поступається тяжкістю перебігу, але компенсує це полегшеною передачею, що призводить до швидкого зростання захворюваності.

«Нас очікує зростання захворюваності, яке загалом обіцяє бути не таким трагічним. Але розраховувати на повне благополуччя ще рано – групи ризику будуть все-таки вразливі до тяжкого перебігу, повністю розслаблятися не варто», – пише інфекціоністка.

Лікарка рекомендує хворим із групи ризику раннє лікування противірусними препаратами, відразу після встановлення діагнозу, в перший тиждень.

«Дослідження, опубліковане нещодавно журналі Нової Англії, показало, що ризик госпіталізації або смерті на 87% нижчий у пацієнтів саме з груп ризику, які отримували «Ремдесивір» у ранні терміни хвороби», – процитувала Голубовська.

За її словами, «Ремдесивір» може стати благом для пацієнтів з Covid-19 у тих частинах світу, де немає вакцин, або для пацієнтів із ослабленим імунітетом.

Лікарка обурилася, що «адміністрація лікарень забороняє лікарям говорити, що потрібно докупити для лікування». Мовляв, при цьому лікарні не забезпечені у повному обсязі терапією.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала не використовувати препарат «Ремдесивір» для пацієнтів з Covid-19 незалежно від тяжкості захворювання.

Нагадаємо, Голубовська розповіла, чим «Омікрон» відрізняється від «Дельти».

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