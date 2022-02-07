Головний лікар Інституту раку пояснив, які ліки вимушені купувати пацієнти

«Є ліки, курс яких коштує понад мільйон, і пацієнти змушені їх купувати»

Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко в інтерв'ю «Главкому» розповів, у яких випадках хворі на рак пацієнти змушені оплачувати ліки за свій рахунок.

За словами фахівця, всі онкохворі отримують безкоштовне лікування, але у разі, коли потрібних ліків немає або їхня вартість занадто велика, пацієнт змушений оплачувати лікування власним коштом. «У нас всі онкологічні пацієнти отримують ліки за рахунок державного бюджету – чи то закупівлі МОЗ (ДП «Медзакупівлі України»), чи то з бюджету місцевих громад або за кошти комунальних онкоцентрів, які фінансуються з бюджету Національної служби здоров’я. Коли потрібних ліків немає, пацієнти мусять докуповувати власним коштом. Якщо порівняти з ситуацією п’ятирічної чи десятирічної давнини, то зараз фінансування набагато краще. Але є ліки, курс яких коштує понад мільйон гривень, і пацієнти змушені купувати, бо держава ще не забезпечує дуже дорогими інноваційними ліками. Проте базову хіміотерапію ми надаємо», – пояснив Безносенко.

Лікар також дав чітку інструкцію, як варто поводитися і куди звертатися у разі якщо медичний працівник вимагає гроші за медичну послугу чи препарат, яка має бути безкоштовною: «На жаль, подекуди такі ситуації трапляються, про них пишуть у пресі та соцмережах. Я б радив передусім, якщо хтось вимагає оплатити якусь медичну послугу, потрібно сплачувати через банк або офіційне віконце оплати медичної послуги з отриманням фіскального чека чи накладної про виконання медичної послуги. Якщо медичний працівник відмовляється це зробити, то тут є ознаки неправомірних дій, відтак слід повідомляти адміністрацію закладу про те, що хтось із працівників вимагає оплату за медичну послугу, але не видає чек. Якщо адміністрація не допомагає, то третій етап – звертатися в департаменти охорони здоров’я чи подати заяву в правоохоронні органи. Зауважу, в Інститут звертаються абсолютно всі громадяни України для отримання безоплатної медичної допомоги. За окрему плату в нас лікуються іноземці, щороку їх кількість збільшується. Довіра до інституту зростає як серед українців, так і іноземців», – резюмував Безносенко.

Раніше заступник директора Національного інституту раку, онкохірург, доктор медичних наук та заслужений лікар України Олександр Яцина розповів, чи потрібно онкохворим вакцинуватися проти коронавірусу.