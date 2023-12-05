Кава суттєво подорожчає: Bloomberg виявив головну причину

В'єтнам підтвердив суттєве скорочення врожаю кави





Любителі кави будуть вимушені платити більше за каву уже з наступного сезону. Як пише Bloomberg, це відбудеться через те, що В'єтнам підтвердив спад урожаю сорту робуста.

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Заступник голови В'єтнамської асоціації кави і какао До Ха Нам підтвердив, що країна виробить близько 1,6 млн тонн в поточному сезоні (1,78 млн тонн у минулому). Причому, за словами експерта, торішні запаси майже повністю вичерпані. А місцеві ціни зросли більш ніж на 40% порівняно з роком раніше.

За словами Нама, який також є головою кавового експортера Intimex Group, у В’єтнамі скорочуються сільськогосподарські площі, особливо у великих провінціях Дак Лак і Дак Нонг, а врожайність у деяких областях також падає.

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Робуста – другий за поширеністю сорт кави після арабіки. Її виробництво займає 30-40% світового ринку та забезпечує економіку багатьох країн. В основному це Південно-Східна Азія, Індія, а також Західна та Центральна Африка. В'єтнам є найбільшим у світі виробником кави цього сорту, який використовують при приготуванні еспресо та для випуску розчинної продукції. Вважається, що кава з робусти – низької якості.

Не додають оптимізму кавоманам і новини, що надходять із Лондона. На біржових торгах за робусту у листопаді пропонували найвищу з 2008 року ціну. Із січня вартість підскочила ще приблизно на 10%.

До Ха Нам також підтвердив скорочення площі під каву у країні. Особливо це буде помітно у провінціях Даклак і Дакнонг. У новому сезоні, за його оцінкою, в країні залишиться близько 600 тис. гектарів, відведених під вирощування кави, тоді як минулорічна статистика Мінсільгоспу в'єтнамського свідчила про 700 тис. гектарів.

Як зазначає Bloomberg, експорт В’єтнаму може впасти на 15% у сезоні 2023-24 років з 1,66 мільйона тонн роком раніше До кінця листопада збирання врожаю було завершено на 50%. Місцеве споживання кави також може зрости до 350-400 тис тонн на рік з нинішніх 260 тис. тонн, як тільки у країні запрацюють нові потужності з виробництва розчинної кави.

Нагадаємо, кавові зерна і какао в обсязі кількох сотень тисяч тонн, які зберігаються в Євросоюзі, ймовірно, будуть знищені через новий закон. Про це пише видання Financial Times. Це пов'язано з набранням чинності нового закону, який забороняє постачання товарів, вироблених у результаті вирубування лісу та використання дитячої праці.

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Сотні тисяч тонн какао та кави, що зберігаються на складах у ЄС, можливо, будуть знищені через непередбачене наслідки закону Євросоюзу про боротьбу з вирубуванням лісів, який почав діяти у червні цього року, йдеться у публікації.

За даними Financial Times, на складах у країнах Європи зараз перебуває близько 200 тис. тонн какао та 150 тис. тонн кави. При цьому інструкцій, як далі діяти, Брюссель країнам ЄС не надав. Виробникам рекомендували реалізувати партії з цією продукцією протягом перехідного періоду – до грудня 2024 року, заявила виконавчий директор Міжнародного торговельного центру Памела Коук-Хемілтон.