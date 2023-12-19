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Найбільша приватна медична мережа поновлює безоплатну хірургію для поранених

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Найбільша приватна медична мережа поновлює безоплатну хірургію для поранених
Хірурги «Добробуту» за підтримки американського партнера вже виконали майже 1 тис. операцій
фото з відкритих джерел

Хірургічну допомогу безоплатно можуть отримати військові й цивільні громадяни з пораненнями і травмами внаслідок воєнних дій, а також діти військових

З 18 грудня 2023 року до 15 травня 2024 року українці можуть отримати безоплатну хірургічну та реабілітаційну допомогу в лікувально-діагностичному центрі «Добробут» на вул. Сім’ї Ідзиковських, 3. Програма реалізувається за підтримки міжнародного фонду Direct Relief.

Хірургічну допомогу безоплатно можуть отримати військові й цивільні громадяни з пораненнями і травмами внаслідок воєнних дій, а також діти військових – як планову, так і ургентну. Для військових також діє програма безоплатної фізичної реабілітації після травм, отриманих під час бойових дій. 

«Добробут» співпрацює з фондом Direct Relief від квітня 2022 року. Завдяки цьому безоплатну медичну допомогу у лікувально-діагностичному центрі за цей час отримали понад 2,3 тис пацієнтів. Хірурги «Добробуту» за підтримки американського партнера виконали майже 1 тис. операцій.  

«Другий рік поспіль наша мережа співпрацює з міжнародною благодійною організацією Direct Relief, аби мати можливість лікувати тих, хто зараз найбільше цього потребує. Тож ми раді, що наступні півроку, з грудня по травень, ми продовжимо надавати безоплатну хірургічну допомогу вже не тільки пораненим військовим та цивільним громадянам, а й дітям військових», – зазначає операційний директор лікувально-діагностичного центру «Добробут» Лідія Подкопаєва

«Добробут» – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж, до її складу входять 15 медичних центрів в Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей та дорослих за понад 75 медичними напрямками. Щороку фахівці «Добробуту» проводять понад 7 тис. операцій. У мережі працюють понад 2800 співробітників.

Кількість місць у програмі безоплатної хірургічної та реабілітаційної допомоги обмежена. Щоб отримати допомогу, потрібно залишити заявку, зателефонувавши до контакт-центру «Добробуту» за номерами (097) 495 2 888, (050) 495 2 888, (044) 495 2 888. Заявки розглядає спеціальна медична комісія. 

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Теги: лікарня послуги українці військові здоров'я

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