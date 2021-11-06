Імпортована з Мексики цибуля стала причиною спалаху сальмонельозу у США

Фахівці радять обережно обирати овочі для споживання і не забувати про обробку перед вживанням

Фахівці зазначають, що цибуля часто вирощується у відкритих полях, що сприяє забрудненню від диких тварин

Фахівці з безпеки харчових продуктів повідомили про спалах сальмонельозу, який поширився на 37 штатів США. За даними Центрів контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів, спалах сальмонельозу, пов’язанийі з цибулею, імпортованою із Мексики, призвів до понад 600 випадків захворювання, пише Yahoo News.

Експерти з Канади кажуть, що хоча спалах сальмонельозу, викликаний цибулею, може бути шоком для деяких людей, насправді багато продуктів викликають цю інфекцію.

«Сальмонела – дуже потужний патоген, вона може виживати в ґрунті і у воді протягом тривалого періоду. Як тільки вона потрапляє в навколишнє середовище, то буквально може знайти шлях до різноманітних продуктів. Симптоми сальмонельозу включають діарею, нудоту та головний біль», – каже професор кафедри харчових наук Університету Гвельфа Кіт Воррінер.

Цибуля часто вирощується у відкритих полях, до того ж, немає повноцінного способу перешкодити всім диким тваринам отримати доступ до посівів і води, яку використовують для поливу.

Доктор Клаудія Нарваес із Університету Манітоби каже, що фермери часто вживають усіх запобіжних заходів, щоб уникнути забруднення, але деякі бактерії можуть пройти через «систему захисту».

До найпоширенішіших продуктів харчування, пов’язаних з інфекцією сальмонельозу належать також: м'ясо птиці, яйця, фрукти та овочі, мікрозелень, арахісове масло, морепродукти та корм для домашніх тварин.

Відомо, що фрукти та овочі, такі як зелень, огірки, помідори та цибуля, можуть викликати харчове отруєння при споживанні в сирому вигляді.

«Ви можете готувати цибулю, але проблема в тому, що ви часто використовуєте її для салатів у сирому вигляді», – зауважує Нарваес.

Фахівці кажуть, що основна причина «забруднення» продуктів – це джерела води, які використовуються для поливу.

Як запобігти сальмонельозу?

Правильно готуйте сире м’ясо: коли ви готуєте курку або будь-який вид м’яса, переконайтеся, що ви «доводите» його до необхідної «внутрішньої температури». Термометр для м’яса – це зручний інструмент, щоб переконатися, що воно повністю готове та безпечне для вживання.

Санітарія: мийте кухонне приладдя, посуд і руки після роботи з сирим м’ясом.

Зберігайте продукти при належній температурі: слідкуйте, щоб продукти не зіпсувалися.

Перевіряйте термін придатності: переконайтеся, що ви не споживаєте протерміновані продукти. Якщо ви знайшли такий продукт вдома, краще його викинути.

Як повідомлялося раніше, в Україну завезли понад тонну небезпечної курятини. Партія, заражена сальмонелою, надійшла з Польщі.

Всього завезли 1,6 тонни м'яса. Курятина може виявитися у продажу в магазинах регіону.

Також раніше, на Волині до Держпродспоживслужби надійшло повідомлення про виявлені випадки зараження м’яса курятини та індичатини вірусом сальмонели.

Як повідомлялося, курятина в Україні різко подорожчає після прийняття законопроєкту про оподаткування.

До слова, у селищі Теофіполь Хмельницької області працівники Держпродспоживслужби вперше виявили небезпечний карантинний організм – південноамериканську томатну міль (Tuta absoluta Meyr).

Нещодавно з'ясувалося, що в Україну завезли заражену гречку з Росії.

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