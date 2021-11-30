Комаровський «наїхав» на лікарів через неправдиві діагнози й «крапельниці та укольчики»

Педіатр каже, що українці звикли оцінювати якість лікування за критерієм «зробив тобі боляче лікар чи ні»

Доктор Євген Комаровський розкритикував лікарів за помилкові діагнози, які ставлять тільки в нашій країні. Про це лікар розповів у програмі «Хард з Влащенко« на телеканалі «Україна 24».

Педіатр перерахував найпопулярніші «дивні» діагнози, які зустрічаються в медкартках українців.

«Вегетосудинна дистонія... Діатез, дисбактеріоз, внутрішньочерепний тиск, дискінезія жовчовивідних шляхів. У кожного таке було, тільки всім це лікували крапельницями, укольчиками», – говорить він.

Експерт зазначив, що український лікар може вважатися «хорошим« тільки тоді, коли щось робить пацієнту.

«У нас же класична тактика – коли у тебе болить, наприклад, голова, приїжджає швидка допомога, вкололи тобі в дупу «Магнезію». І жо*а потім так болить, що ти вже про свою голову забуваєш. Все, це називається лікуванням», – заявляє педіатр.

Але якщо ви не відчуваєте, ніяких «наслідків» лікування – значить воно, нібито неефективне.

«Причому, чим сильніше болить ду*а, тим ой який доктор хороший. А якщо тебе вкололи, а попа після цього не болить – це що за лікування таке? Кажуть, дивіться ось, мені крапельницю ставили і вся рука набрякла, ось це мене полікували», – додав доктор Комаровський.

Нагадаємо, Комаровський назвав шість помилок під час прийому антибіотиків.

Також Євген Комаровський вважає, що з нього зробили живу мішень після публікацій у деяких ЗМІ про нібито плани зайнятися політикою.

Раніше лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним.

Читайте також: