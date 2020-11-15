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    Здоров'я

    Комаровський назвав три фактори, що впливають на зараження Covid-19

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    Євген Комаровський назвав три фактори, що впливають на зараження Covid-19 - Комаровський назвав три фактори, що впливають на зараження Covid-19
    Євген Комаровський назвав три фактори, що впливають на зараження Covid-19

    Найкращою профілактикою, крім дотримання заходів гігієни, Комаровський назвав регулярне провітрювання і підтримання вологості повітря

    Відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський перерахував фактори, які впливають на можливість зараження коронавірусом: сам вірус, особливості людського організму і доза зараження.

    Про вплив цих факторів Комаровський розповів на своєму каналі в Youtube.

    Він підкреслив, що немає жодної чарівної таблетки, яка може захистити від зараження.

    Першим фактором, за словами медика, є мікроб, сам вірус, який здатний викликати хворобу.

    «Другий фактор, на який ми всі не можемо вплинути, – це людина. Захворіє вона чи ні, визначається станом імунної системи, нашими індивідуальними особливостями. І для вірусу виявлені особливості, пов'язані і з віком, і зі статтю, і з расою. Ми з цим народилися і на цю здатність боротися з вірусом вплинути не можемо ніяк», – зазначив Комаровський.

    Третім фактором, що впливає як на зараження, так і на тяжкість хвороби є те, як людина зустрінеться з вірусом.

    «Просто уявіть собі, ви повертаєтеся додому з роботи і вас в темному провулку зустріло п'ять бандитів. Шансів, що ви впораєтеся з п'ятьма, дуже мало. Але якщо вас зустріне один бандит, можливо, ви зможете його перемогти або втекти», – розповів лікар.

    Він пояснив, що ймовірність виникнення неприємності залежить від того, з якою кількістю вірусів людина зустрінеться.

    «Є в інфекційній науці таке поняття як доза інфікування, тобто кількість вірусів, яка потрапила до організму і може викликати хворобу. Кількість вірусів визначає не тільки ймовірність хвороби, але і її тяжкість», – підкреслив доктор.

    За його словами, ймовірність захворіти і отримати серйозні ускладнення на відкритому повітрі мінімальна. А ось в закритому непровітрюваному приміщенні, де багато людей, заразитися дуже легко.

    Тому найкращою профілактикою, крім дотримання заходів гігієни, Комаровський назвав регулярне провітрювання і підтримання вологості повітря.

    Нагадаємо, лікар Комаровський назвав найкращий спосіб профілактики Covid-19.

    Раніше відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський розповів, що виготовлення дезинфікуючого засобу власними руками вимагає компонентів, які легко дістати.

    Теги: лікар хвороби повітря YouTube вірус Евгений Комаровский
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