МОЗ: Україна вийшла на пік хвилі Covid-19

У цій Covid-хвилі зростає кількість випадків захворювання, але не кількість госпіталізацій

Міністр охорони здоров'я уточнив, що за наявності вакцини проти коронавірусу говорити про локдаун недоречно

Україна вже перебуває на піку захворюваності поточної хвилі Covid-19. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

«Пік захворюваності ми вже маємо, тому що фіксуємо по 41 000 випадків на день», – сказав міністр.

Голова МОЗ зазначив, що у цій Covid-хвилі зростає кількість випадків захворювання, але не кількість госпіталізацій, що, своєю чергою, зменшує навантаження на стаціонарну медичну допомогу.

Водночас, за словами Ляшка, спостерігається велике навантаження на первинну медичну допомогу, тому МОЗ ухвалив управлінські рішення, які мають зменшити навантаження на сімейних лікарів.

Останнім із таких рішень міністр назвав впровадження дистанційного відкриття лікарняного.

Ляшко уточнив, що за наявності вакцини проти коронавірусу говорити про локдаун недоречно. За його словами, щойно в країні рівень вакцинації досягне 70%, то можна буде забути й про карантин.

«Локдаунe не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, який передбачає червону зону», – сказав Ляшко.

За минулу добу українські медики зафіксували 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Зокрема захворювання діагностували у 3486 дітей і 1101 медпрацівника.

Як розповів «Главкому» інфекціоніст, наразі половина дітей, яких шпиталізують, молодші одного року.

Також інфекціоніст розвінчав популярну у соцмережах «схему профілактики» коронавірусу.

Додамо, що програму «тисяча за вакцинацію» продовжено на дев’ять місяців.

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