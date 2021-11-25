Понад чверть мільйона українців за добу вакцинувалися проти Covid-19

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено однією дозою 13 млн осіб

В Україні за минулу добу, 14 листопада, вакцинували від коронавірусу понад 275 тисяч людей. Загалом в країні вже проведено понад 23,5 млн щеплень, йдеться у статистиці МОЗ.

Так, напередодні одну дозу вакцини отримали 82 501 людина, а повністю імунізовані – 192 818 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено однією дозою 13 млн осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10,4 млн українців. Загалом проведено 23,5 млн щеплень.

МОЗ додає, що 88,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини від коронавірусу.

Графіка: МОЗ

Нагадаємо, 24 листопада в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, понад 600 українців не змогли побороти коронавірус.

Як відомо, в Україні нові правила для «жовтої» зони: що потрібно знати.

До слова, Україна обіцяє МВФ вакцинувати 17 млн осіб до кінця року.

Нагадаємо, за оцінками Академії наук, Україна пройшла пік смертності від коронавірусу. Ще Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні.

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.