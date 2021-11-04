Вчені знайшли ефективний спосіб лікування раку паразитом

Китайські онкологи навчилися лікувати рак за допомогою паразита Toxoplasma gondii

Онкологи з Університету Нінбо та Сільськогосподарського університету Шаньсі у Китаї заявили, що паразит Toxoplasma gondii допомагає у боротьбі зі злоякісними захворюваннями, пише Journal for ImmunoTherapy Cancer

За словами медиків, вони знайшли ефективний спосіб лікування раку. Паразит живе у клітинах господаря і здатний виробляти велику кількість білків для протидії його імунному захисту. У ході експерименту китайські вчені використали мутантний штам Toxoplasma gondii з обмеженою здатністю до розмноження. Паразит у складі ін'єкції був введений у «холодні», що не мають запалення та не провокують імунну відповідь, ракові клітини мишей.

Експерти спостерігали, як на місці ін'єкції розпочалося запалення. Вони зафіксували збільшення ефективності контрольних точок, завдяки чому виживання гризунів підвищилося, а зростання новоутворень сповільнилося.

Лікарі сподіваються, що найближчим часом матимуть змогу розробити аналогічний метод лікування для людей. Очікується, що в такий спосіб можна буде лікувати карциному простати та багато пухлин у дітей.

Раніше вчені з Массачусетського технологічного інституту навчилися зміцнювати імунітет проти розвитку онкології. Метод заснований на поєднанні хіміотерапії та імунотерапії. З'ясувалося, що видалені, пошкоджені і знову введені в пухлину ракові клітини можуть бути тригерами активації імунної системи.

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