Лікарка назвала п'ять небезпечних ліків, які є у кожного вдома

Звичні нам ібупрофен та аспірин можуть бути не ліками, а отрутою

Перше місце антирейтингу популярних, але небезпечних ліків, які є у майже кожній домашній аптечці, зайняли засоби від печії. Також у список увійшли таблетки від тиску, аспірин. Про це пише Наша мама.

Всього медиками були названі п’ять небезпечних категорій препаратів. Зокрема, засоби від печії – антациди. Їх використання порушує всмоктування вітаміну D і кальцію організмом – послаблює кістки, підвищує ймовірність остеопорозу, знижує імунітет.

Майже в кожній аптечці можна знайти знеболюючі препарати, а популярний у цій групі ліків ібупрофен «сильно б’є по слизовій шлунка».

«Всі нестероїдні протизапальні препарати володіють негативним ефектом: наслідки їх частого вжитку можуть бути дуже серйозними, аж до шлунково-кишкових кровотеч. Звичний анальгін теж приховує в собі небезпеку, він пригнічує імунну систему», – попередила лікарка Ірина Скороходова.

Потрібно бути вкрай обережними, використовуючи ліки проти тиску – їх приймання без консультації з лікарем підвищує ризик інсульту. Але особливо небезпечним при проблемах з тиском є самовільне, без приписів лікаря, використання аспірину.

«При неконтрольованій гіпертензії аспірин дуже небезпечний: він у вісім разів збільшує ймовірність геморагічних інсультів», – застерігають медпрацівники.

Не рекомендують приймати без лікарських вказівок і аптечні вітаміни, це загрожує розвитком алергічних реакцій, інтоксикації організму. Джерелом вітамінів повинна бути їжа, підкреслюють медики.

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