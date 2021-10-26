Лікарка назвала п'ять небезпечних ліків, які є у кожного вдома
Звичні нам ібупрофен та аспірин можуть бути не ліками, а отрутою
Перше місце антирейтингу популярних, але небезпечних ліків, які є у майже кожній домашній аптечці, зайняли засоби від печії. Також у список увійшли таблетки від тиску, аспірин. Про це пише Наша мама.
Всього медиками були названі п’ять небезпечних категорій препаратів. Зокрема, засоби від печії – антациди. Їх використання порушує всмоктування вітаміну D і кальцію організмом – послаблює кістки, підвищує ймовірність остеопорозу, знижує імунітет.
Майже в кожній аптечці можна знайти знеболюючі препарати, а популярний у цій групі ліків ібупрофен «сильно б’є по слизовій шлунка».
«Всі нестероїдні протизапальні препарати володіють негативним ефектом: наслідки їх частого вжитку можуть бути дуже серйозними, аж до шлунково-кишкових кровотеч. Звичний анальгін теж приховує в собі небезпеку, він пригнічує імунну систему», – попередила лікарка Ірина Скороходова.
Потрібно бути вкрай обережними, використовуючи ліки проти тиску – їх приймання без консультації з лікарем підвищує ризик інсульту. Але особливо небезпечним при проблемах з тиском є самовільне, без приписів лікаря, використання аспірину.
«При неконтрольованій гіпертензії аспірин дуже небезпечний: він у вісім разів збільшує ймовірність геморагічних інсультів», – застерігають медпрацівники.
Не рекомендують приймати без лікарських вказівок і аптечні вітаміни, це загрожує розвитком алергічних реакцій, інтоксикації організму. Джерелом вітамінів повинна бути їжа, підкреслюють медики.
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