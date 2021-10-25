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    Вчені назвали неефективний препарат в лікуванні коронавірусу

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    Препарат Інтерферон бета-1а жодним чином не позначається на захворюванні - Вчені назвали неефективний препарат в лікуванні коронавірусу
    Препарат Інтерферон бета-1а жодним чином не позначається на захворюванні
    фото з відкритих джерел

    Раніше вважалося, ін'єкції інтерферону бета-1а повинні допомагати хворим Covid-19

    Американські вчені з'ясували, що Інтерферон бета-1а абсолютно не ефективний в лікуванні госпіталізованих діагнозом ковідна пневмонія. До таких висновків вони прийшли на фазі III клінічних випробувань противірусного препарату.

    Раніше вважалося, ін'єкції інтерферону бета-1а повинні допомагати хворим Covid-19, пише The Lancet. Проте дослідження ACTT-3, проведене Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань США, спростувало ці припущення.

    «Дослідження проводилося з 5 серпня по 21 грудня 2020 року серед 969 дорослих хворих у 63 центрах США, Японії, Мексики, Сінгапуру та Південної Кореї. 60% пацієнтів були білими (32% – латиноамериканці), 17% – чорними, 9% – азіатами, 1% – американськими індіанцями або корінними жителями Аляски», – йдеться в релізі.

    Учасників випробування розподілили на дві рівні підгрупи. Одній давали інтерферон бета – 1а з ремдесівіром, а другий-плацебо з ремдесівіром. Однак в результаті з'ясувалося, що перший препарат жодним чином не позначається на захворюванні.

    Міністр Ляшко зробив заяву щодо безкоштовного лікування від коронавірусу.

    Також, стало відомо, які сумнівні ліки від коронавірусу продають українцям.

    Теги: ліки коронавірус
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    Вчені назвали неефективний препарат в лікуванні коронавірусу