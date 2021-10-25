Вчені назвали неефективний препарат в лікуванні коронавірусу

Раніше вважалося, ін'єкції інтерферону бета-1а повинні допомагати хворим Covid-19

Американські вчені з'ясували, що Інтерферон бета-1а абсолютно не ефективний в лікуванні госпіталізованих діагнозом ковідна пневмонія. До таких висновків вони прийшли на фазі III клінічних випробувань противірусного препарату.

Раніше вважалося, ін'єкції інтерферону бета-1а повинні допомагати хворим Covid-19, пише The Lancet. Проте дослідження ACTT-3, проведене Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань США, спростувало ці припущення.

«Дослідження проводилося з 5 серпня по 21 грудня 2020 року серед 969 дорослих хворих у 63 центрах США, Японії, Мексики, Сінгапуру та Південної Кореї. 60% пацієнтів були білими (32% – латиноамериканці), 17% – чорними, 9% – азіатами, 1% – американськими індіанцями або корінними жителями Аляски», – йдеться в релізі.

Учасників випробування розподілили на дві рівні підгрупи. Одній давали інтерферон бета – 1а з ремдесівіром, а другий-плацебо з ремдесівіром. Однак в результаті з'ясувалося, що перший препарат жодним чином не позначається на захворюванні.

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