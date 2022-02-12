За добу у 38 тисяч українців підтвердили коронавірус

Майже чотири тисячі осіб за минулу добу госпіталізували через Covid-19

За добу 11 лютого в Україні зафіксовано 38 212 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 3 029, медпрацівників – 864. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3 753 осіб, зафіксовано 265 летальних випадків, одужали 19 943 українців.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 501 182 осіб;

одужало – 3 770 769 осіб;

летальних випадків – 102 668;

проведено ПЛР-тестувань – 18 993 661.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини, з них отримали першу дозу – 15 561 671 людина, отримали дві дози – 14 932 864 людини, отримали додаткову дозу – 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей. Загалом проведено 31 071 505 щеплень.

Нагадаємо, за добу 10 лютого, в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Напередодні глава МОЗ заявив, що Україна вийшла на пік хвилі Covid-19. Ляшко уточнив, що за наявності вакцини проти коронавірусу говорити про локдаун недоречно. За його словами, щойно в країні рівень вакцинації досягне 70%, то можна буде забути й про карантин.

Також з 11 лютого у «червону» зону перейшли Закарпатська, Луганська та Хмельницька області.

Як розповів «Главкому» інфекціоніст, наразі половина дітей, яких шпиталізують, молодші одного року.

Також інфекціоніст розвінчав популярну у соцмережах «схему профілактики» коронавірусу.

Додамо, що програму «тисяча за вакцинацію» продовжено на дев’ять місяців.