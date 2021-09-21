Хто вмирає від коронавірусу? ВООЗ оприлюднив вражаючі дані

Близько 99% осіб, які потрапили до лікарень з важким перебігом Covid-19 і згодом померли від ускладнень захворювання, не зробили щеплення

Відмова від щеплення може коштувати життя, наголосили у ВООЗ

Переважна більшість летальних випадків, пов'язаних з наслідками зараження коронавірусом, припадають на невакцинованих пацієнтів. Про це заявила на брифінгу в Женеві офіційна представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Харріс.

За словами експертки, близько 99% громадян, які потрапили до лікарень з важким перебігом Covid-19 і згодом померли від ускладнень захворювання, не зробили щеплення. Вона підкреслила, що препарати для вакцинації від коронавірусу були створені для запобігання госпіталізації, важкого перебігу хвороби і смерті, а відмова від щеплення може коштувати життя.

Харріс закликала дізнаватися актуальну інформацію про вакцинацію на сайтах ВООЗ і державних міністерств охорони здоров'я і не довіряти даним з неперевіреним джерелам.

Зазначимо, в Україні померли 95 осіб, яких раніше вакцинували від коронавірусу, що становить 0,0015% від усіх щеплених.

Як повідомлялося раніше, 13 вересня на Київщині помер студент трього курсу спеціальності «Філологія» Українського гуманітарного інституту Володимир Сало. У навчальному закладі повідомили, що того ж дня студент вакцинувався від коронавірусу.

Згодом головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що причиною смерті 19-річного студента Українського гуманітарного інституту Володимира Сала стала серцево-легенева недостатність і набряк легенів.

До слова, тим часом у Верховній Раді вакциновані менше за 50% нардепів.

Напередодні у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також МОЗ не виключає обов'язкову вакцинацію українців.

Читайте також: