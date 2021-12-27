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    Медики назвали шкірні симптоми «Омікрону»

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    Британські медики назвали свербіж шкіри четвертою ключовою ознакою&nbsp;&laquo;Омікрон&raquo;-штаму Covid-19 - Медики назвали шкірні симптоми «Омікрону»
    Британські медики назвали свербіж шкіри четвертою ключовою ознакою «Омікрон»-штаму Covid-19
    фото з відкритих джерел

    При коронавірусі почервоніння на шкірі можуть мати різну природу

    Висипання на шкірі може свідчити про захворювання штамом коронавірусу «Омікрон». Про це пише британське видання Daily Express.

    Медики та вчені дійшли висновку, що появу висипу можна вважати одним із таких. Наголошується, що ряд пацієнтів скаржилися на різного роду почервоніння, причому одних з них при цьому непокоїла свербіж, тоді як у інших відзначалися лише почервоніння, без корости чи болючих відчуттів.

    Також уточнюється, що висипка може виникнути на початковій стадії хвороби і закріпитися на тривалий час.

    Професор Тім Спектор із британської медичної компанії ZOE порадив здавати ПЛР-тест кожній людині, яка виявила у себе перші ознаки застудного захворювання.

    У додатку цей симптом вже охрестили «четвертою ключовою ознакою» «Омікрон»-штаму Covid-19. Іншими трьома є закладеність носа, сухий кашель та болючі відчуття у попереку.

    Зазначимо, що нове дослідження американських вчених доводить, що коронавірус може жити в людині понад сім місяців.

    Тим часом Ізраїль почав тестувати четверте щеплення від Covid-19.

    А у Нідерландах можна зробити Covid-щеплення в окулярах віртуальної реальності.

    Додамо, що ЄС за рік вакцинував від коронавірусу 78% дорослих.

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    Теги: здоров'я лікар хвороби вірус коронавірус
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    Медики назвали шкірні симптоми «Омікрону»