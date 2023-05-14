У МОЗ розповіли, що ще необхідно для успішного наступу

Міністерство охорони здоров'я закликає українців здавати кров для допомоги військовим, які будуть задіяні у наступі

У МОЗ зазначили, що для успішного наступу потрібно не тільки озброєння, а й кров, аби рятувати захисників. Про це МОЗ повідомляє у Фейсбуці.

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«Твоя кров може воювати, наступати. Готуємося разом! Для успішного наступу потрібно не тільки озброєння. Потрібна кров, аби рятувати героїв. Потрібні надійні і сталі запаси крові та її компонентів, аби кожен, хто потребує відповідної медичної допомоги, отримав її вчасно і достатньо», – ідеться в повідомленні.

Долучитися до донорства та здати кров, можна вибравши для себе найбільш зручний варіант.

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Так, якщо особа живе у великому місті, їй слід зателефонувати до центру крові свого міста і записатися на певний день і час. МОЗ опублікувало номери телефонів центрів крові.

Особі, яка живе у селі або невеликому містечку, а центри служби крові далеко, слід зателефонувати до центру крові або до найближчої районної лікарні. Так, особа з'ясує, коли виїзна бригада, яка проводить забір крові, працюватиме у регіоні. Телефони центрів крові опубліковано за посиланням.

«Якщо вам складно відірватися від роботи, а серед ваших колег є багато ваших однодумців, так само готових поділитися кров'ю з пораненими героями – можна організувати день донора у своєму офісі», – повідомили в МОЗ.

Також МОЗ опублікувало алгоритм, як організувати день донора і запросити виїзну бригаду в офіс.

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Як йдеться в повідомленні, при важких пораненнях життя бійця часто залежить від наявності крові зараз і поруч та в достатній кількості.

«Кров одного донора може врятувати трьох людей. Але буває так, що одному пораненому потрібна кров трьох донорів, щоб врятувати життя і довезти воїна до операційного блоку», – пояснили в МОЗ.

Інформація про відповідальне донорство і відповіді на питання, які можуть виникати при підготовці до здачі крові і після, зібрано за посиланням.

Раніше у МОЗ розповіли, як українські пацієнти можуть отримати лікування в закордонних клініках.