«Пора колотись». Мер Івано-Франківська зробив заяву щодо вакцинації чиновників

Не хочете вакцинуватися – заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення, пообіцяв Руслан Марцінків

«Єдина «відмазка» – коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку»

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під загрозою звільнення у двотижневий термін наказав працівникам виконкому міськради зробити щеплення від коронавірусу. Про це очільник міста повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Пора колотись. Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані! Єдина «відмазка» – коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку. Подобається–не подобається, ми є приклад для всіх. Не хочете вакцинуватися – заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення», – йдеться у дописі.

Мер міста переконаний, що у виконавчої влади нема причин уникати щеплення.

«Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради ПОВИННІ бути вакциновані. Даю два тижні», – попередив Русла Марцінків.

До слова, у школах Івано-Франківська будуть викладати християнську етику. Представники духовенства Української греко-католицької церкви, Православної церкви України та Українська православної церкви Московського патріархату підписали меморандум про співпрацю з франківськими закладами освіти.

Раніше Руслан Марцінків пообіцяв преміювати міських вчителів за щеплення від Covid-19.



