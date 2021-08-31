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    «Пора колотись». Мер Івано-Франківська зробив заяву щодо вакцинації чиновників

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    Не хочете вакцинуватися &ndash; заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення, пообіцяв Руслан Марцінків - «Пора колотись». Мер Івано-Франківська зробив заяву щодо вакцинації чиновників
    Не хочете вакцинуватися – заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення, пообіцяв Руслан Марцінків
    Фото з відкритих джерел

    «Єдина «відмазка» – коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку»

    Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під загрозою звільнення у двотижневий термін наказав працівникам виконкому міськради зробити щеплення від коронавірусу. Про це очільник міста повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Пора колотись. Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані! Єдина «відмазка» – коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку. Подобається–не подобається, ми є приклад для всіх. Не хочете вакцинуватися – заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення», – йдеться у дописі.

    Мер міста переконаний, що у виконавчої влади нема причин уникати щеплення.

    «Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради ПОВИННІ бути вакциновані. Даю два тижні», – попередив Русла Марцінків.

    До слова, у школах Івано-Франківська будуть викладати християнську етику. Представники духовенства Української греко-католицької церкви, Православної церкви України та Українська православної церкви Московського патріархату підписали меморандум про співпрацю з франківськими закладами освіти.

    Раніше Руслан Марцінків пообіцяв преміювати міських вчителів за щеплення від Covid-19.

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    Теги: лікар мер щеплення Руслан Марцінків звільнення
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    «Пора колотись». Мер Івано-Франківська зробив заяву щодо вакцинації чиновників