Головна Світ Політика
search button user button menu button

Переговори щодо приєднання Британії до оборонного фонду ЄС провалилися – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Переговори щодо приєднання Британії до оборонного фонду ЄС провалилися – Bloomberg
Фонд SAFE оцінюється приблизно у 140 мільярдів євро
фото із відкритих джерел

Переговори щодо оборонного фонду ЄС (SAFE) провалилися 

Переговори про приєднання Лондона до оборонного фонду ЄС (SAFE) провалилися через фінансові розбіжності. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела, пише «Главком».

Переговори між Лондоном та Європейським Союзом щодо приєднання Великої Британії до фонду мілітаризації Security Action for Europe (SAFE) зайшли в глухий кут і провалилися. Причиною розриву стало те, що сторони не змогли дійти згоди щодо розміру фінансового внеску Сполученого Королівства в цю оборонну ініціативу.

Фонд SAFE оцінюється приблизно у 140 мільярдів євро. Спочатку від Лондона вимагали внесок у розмірі 6,7 мільярда євро за доступ до фонду. Пізніше Євросоюз зменшив цю суму, але вона все одно залишалася значно вищою за готовність Лондона платити.

За даними Financial Times, Велика Британія була готова внести лише близько 75 мільйонів євро за доступ до фонду, що в десятки разів менше за вимоги ЄС.

Раніше, 19 листопада, глава Міноборони Сполученого Королівства Джон Гілі заявляв, що країна хотіла б стати частиною оборонного фонду Євросоюзу, але «не будь-що». Провал переговорів підкреслює глибокі фінансові розбіжності між Великою Британією та ЄС після Brexit щодо оборонної співпраці.

Раніше стало відомо, що Лондон готується до можливого розгортання військ в Україні в разі досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою. Сполучене Королівство готове витратити на це понад 100 млн фунтів стерлінгів.

Читайте також:

Теги: Міноборони Європа Велика Британія тероборона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Створення механізму повернення чоловіків-українців додому є малоймовірним
Чи має ЄС право відправити українських чоловіків воювати? Експерт дав відповідь
28 жовтня, 15:35
Повернення українців додому залежить від багатьох обставин
Скільки громадян лишилося в Україні? Головна демографиня озвучила сумну статистику
30 жовтня, 16:43
За словами військових, зміна у розміщенні сил «не змінить безпекову ситуацію в Європі»
Командування армії США прокоментувало скорочення військ у Європі
29 жовтня, 19:53
Росія вербує людей у Європі
Російські спецслужби копіюють методи ІДІЛ для вербування у Європі
2 листопада, 07:59
МЗС Великої Британії не буде надавати біженцям гарантоване житло та щотижневу фінансову допомогу
Британія готує жорсткі зміни для шукачів притулку
17 листопада, 11:08
«Мирний план» США для України ще на стадії опрацювання
У США підтвердили, що «мирний план» для України потребує доопрацювання
20 листопада, 19:58
Британія відреагувала на ініціативу США щодо миру в Україні
Британія прокоментувала «мирний план» США щодо України
20 листопада, 16:50
Рубіо: Я не працюю над «контрпланом». Я не бачив жодного «контрплану» від Європи
Рубіо заявив, що не бачив європейського мирного плану щодо України
23 листопада, 23:17
Знайдено у Британії російський пристрій стеження
У Великій Британії дайвери знайшли російський пристрій стеження
24 листопада, 13:02

Політика

Німеччина арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
Німеччина арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
Переговори щодо приєднання Британії до оборонного фонду ЄС провалилися – Bloomberg
Переговори щодо приєднання Британії до оборонного фонду ЄС провалилися – Bloomberg
У Румунії міністр оборони подав у відставку через фальшивий диплом
У Румунії міністр оборони подав у відставку через фальшивий диплом
Орбан приїхав до Кремля на зустріч з Путіним (відео)
Орбан приїхав до Кремля на зустріч з Путіним (відео)
Китай посилює вплив на стратегічні ринки Росії
Китай посилює вплив на стратегічні ринки Росії
Politico: ЄС підозрює Бельгію в заробітку на російських активах
Politico: ЄС підозрює Бельгію в заробітку на російських активах

Новини

У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Сьогодні, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua