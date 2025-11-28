Переговори щодо приєднання Британії до оборонного фонду ЄС провалилися – Bloomberg

Переговори щодо оборонного фонду ЄС (SAFE) провалилися

Переговори про приєднання Лондона до оборонного фонду ЄС (SAFE) провалилися через фінансові розбіжності. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела, пише «Главком».

Переговори між Лондоном та Європейським Союзом щодо приєднання Великої Британії до фонду мілітаризації Security Action for Europe (SAFE) зайшли в глухий кут і провалилися. Причиною розриву стало те, що сторони не змогли дійти згоди щодо розміру фінансового внеску Сполученого Королівства в цю оборонну ініціативу.

Фонд SAFE оцінюється приблизно у 140 мільярдів євро. Спочатку від Лондона вимагали внесок у розмірі 6,7 мільярда євро за доступ до фонду. Пізніше Євросоюз зменшив цю суму, але вона все одно залишалася значно вищою за готовність Лондона платити.

За даними Financial Times, Велика Британія була готова внести лише близько 75 мільйонів євро за доступ до фонду, що в десятки разів менше за вимоги ЄС.

Раніше, 19 листопада, глава Міноборони Сполученого Королівства Джон Гілі заявляв, що країна хотіла б стати частиною оборонного фонду Євросоюзу, але «не будь-що». Провал переговорів підкреслює глибокі фінансові розбіжності між Великою Британією та ЄС після Brexit щодо оборонної співпраці.

Раніше стало відомо, що Лондон готується до можливого розгортання військ в Україні в разі досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою. Сполучене Королівство готове витратити на це понад 100 млн фунтів стерлінгів.