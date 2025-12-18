Понад 106 млрд грн: Кличко повідомив, на що передбачені гроші в бюджеті столиці на 2026 рік

За словами мера, проєкт бюджету Києва запланований на рівні понад 106 млрд грн

На допомогу Збройним силам України попередньо планується направити не менше 2 млрд грн

Сьогодні Київрада має ухвалити бюджет столиці на 2026 рік, а також програму економічного та соціального розвитку міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера, проєкт бюджету Києва запланований на рівні понад 106 млрд грн, що на 16 млрд більше стартового бюджету цього року.

Зокрема, у проєкті бюджету передбачено:

на освіту – майже 38 млрд грн (з урахуванням зростання зарплат педагогів і створенням безпечного освітнього середовища)

на транспортну галузь – понад 21 млрд грн. Тільки дотація на громадський транспорт становить 12 млрд грн

на житлово-комунальну сферу – майже 7,5 млрд грн (ремонт тепломереж, відновлення пошкодженого житла, обʼєктів критичної інфраструктури, енергостійкість)

на соціальний захист – майже 11 млрд грн (підтримка пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів, родин захисників, ВПО)

на медицину – 7,3 млрд грн (зокрема, модернізація лікарень, лікування та реабілітація захисників)

на допомогу Збройним силам України – попередньо не менше 2 млрд грн (як і в попередні роки, ця сума – не фінальна. Місто шукатиме можливості для її збільшення – для підтримки військових підрозділів, захисників, захисниць та їхніх родин).

Також у 2026 році за програмою економічного і соціального розвитку міста запланували спрямувати майже 12,9 млрд грн на реалізацію проєктів розвитку в усіх сферах міського господарства.

Нагадаємо, 4 грудня, Київська міська рада ухвалила важливі зміни до цільової програми «Підтримка киян – Захисників та Захисниць», значно збільшивши її фінансування.