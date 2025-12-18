Головна Київ Новини
search button user button menu button

Понад 106 млрд грн: Кличко повідомив, на що передбачені гроші в бюджеті столиці на 2026 рік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Понад 106 млрд грн: Кличко повідомив, на що передбачені гроші в бюджеті столиці на 2026 рік
За словами мера, проєкт бюджету Києва запланований на рівні понад 106 млрд грн
фото: КМДА

На допомогу Збройним силам України попередньо планується направити не менше 2 млрд грн

Сьогодні Київрада має ухвалити бюджет столиці на 2026 рік, а також програму економічного та соціального розвитку міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера, проєкт бюджету Києва запланований на рівні понад 106 млрд грн, що на 16 млрд більше стартового бюджету цього року.

Зокрема, у проєкті бюджету передбачено:  

  • на освіту – майже 38 млрд грн (з урахуванням зростання зарплат педагогів і створенням безпечного освітнього середовища)  
  • на транспортну галузь – понад 21 млрд грн. Тільки дотація на громадський транспорт становить 12 млрд грн  
  • на житлово-комунальну сферу – майже 7,5 млрд грн (ремонт тепломереж, відновлення пошкодженого житла, обʼєктів критичної інфраструктури, енергостійкість)  
  • на соціальний захист – майже 11 млрд грн (підтримка пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів, родин захисників, ВПО)  
  • на медицину – 7,3 млрд грн (зокрема, модернізація лікарень, лікування та реабілітація захисників)
  • на допомогу Збройним силам України – попередньо не менше 2 млрд грн (як і в попередні роки, ця сума – не фінальна. Місто шукатиме можливості для її збільшення – для підтримки військових підрозділів, захисників, захисниць та їхніх родин).

Також у 2026 році за програмою економічного і соціального розвитку міста запланували спрямувати майже 12,9 млрд грн на реалізацію проєктів розвитку в усіх сферах міського господарства.

Нагадаємо, 4 грудня, Київська міська рада ухвалила важливі зміни до цільової програми «Підтримка киян – Захисників та Захисниць», значно збільшивши її фінансування. 

Теги: реабілітація місто транспорт ремонт бюджет громадський транспорт Київрада Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Берн став найпридатнішим для життя містом світу
Найкомфортніші міста у 2026 році: оновлений рейтинг
15 грудня, 07:09
Наслідки обстрілу Одещини 13 грудня
Масована атака паралізувала роботу електротранспорту в Одесі
14 грудня, 10:49
Росія знову атакує Одесу та Миколаїв
Росія знову атакує Одесу та Миколаїв
13 грудня, 06:26
Буковель отримає нові дороги за 9 млрд грн з держбюджету
Дороги до Буковелю обійдуться державі у 9 млрд грн
8 грудня, 10:42
Через обстріл Фастова скасовано низку приміських поїздів: повний перелік
Через обстріл Фастова скасовано низку приміських поїздів: повний перелік
6 грудня, 08:24
Польський Краків був визнаний найчистішим містом на планеті
Названо найчистіше місто
3 грудня, 20:15
Витрати Путіна з державного бюджету на російську армію є рекордною з часів СРСР
«Ціною деградації власної економіки». Путін спрямує 40% бюджету Росії на 2026 рік на армію
1 грудня, 15:43
Після капремонту експлуатаційний ресурс об’єкта продовжений щонайменше на 30 років.
Рух шляхопроводом біля метро «Дарниця» відкрито: реконструкція тривала майже рік (фото)
28 листопада, 14:45
Проректору загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
21 листопада, 15:28

Новини

Пластуни принесли Вифлеємський вогонь миру у Київраду (фото)
Пластуни принесли Вифлеємський вогонь миру у Київраду (фото)
На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП: рух у бік Житомира ускладнено
На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП: рух у бік Житомира ускладнено
Понад 106 млрд грн: Кличко повідомив, на що передбачені гроші в бюджеті столиці на 2026 рік
Понад 106 млрд грн: Кличко повідомив, на що передбачені гроші в бюджеті столиці на 2026 рік
Рух Великою кільцевою дорогою в Оболонському районі обмежено до кінця року (схема)
Рух Великою кільцевою дорогою в Оболонському районі обмежено до кінця року (схема)
За рік у Києві відцифровано шість пам’яток культурної спадщини
За рік у Києві відцифровано шість пам’яток культурної спадщини
У Києві чоловік під час застілля задушив знайомого кайданками
У Києві чоловік під час застілля задушив знайомого кайданками

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua