Держава розпочинає масштабний аудит оборонної галузі: у списку – 88 підприємств

23 грудня Державна аудиторська служба на вимогу президента та уряду проведе масштабний аудит оборонної галузі. Про це заявила голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва, передає «Главком».

Аудити й ревізії відбудуться на 86 суб’єктах господарювання оборонно-промислового комплексу, залучених до виробництва і закупівлі озброєння, та двох держпідприємствах Міністерства оборони – «Агенція оборонних закупівель» і «Державний оператор тилу». До заходів державного фінансового контролю залучено близько 500 працівників Держаудитслужби.

«Однак аудит оборонних компаній – це ще й виклик. Тому сьогодні я звертаюся до своїх колег, які проводитимуть аудит, до керівництва і працівників оборонних підприємств, які його проходитимуть, і до журналістів, які його висвітлюватимуть», – звернулася Басалаєва.

Далі – повний текст звернення голови Державної аудиторської служби України Алли Басалаєвої:

З 23 грудня Держаудитслужба розпочинає масштабний і ґрунтовний аудит в оборонному секторі – на виконання невідкладного розпорядження президента та уряду.

Здатність України захищатися від ворога напряму залежить від ефективності управління державними оборонними підприємствами. Тому цей аудит є для нас пріоритетним, як і перевірка енергетичних держкомпаній, яку ми розпочали восени.

Однак аудит оборонних компаній – це ще й виклик. Тому сьогодні я звертаюся до своїх колег, які проводитимуть аудит, до керівництва і працівників оборонних підприємств, які його проходитимуть, і до журналістів, які його висвітлюватимуть.

Шановні колеги!

Ваша сумлінна праця вже продемонструвала ефективні результати під час оборонних перевірок. Завдяки ревізії Міністерства оборони, яку наша команда здійснила у 2023 році, ми виявили значну кількість порушень. Проте ми змогли запобігти заподіянню шкоди фінансуванню Сил Оборони. Адже наші висновки допомогли встановити причини цих втрат і знайти шляхи для їх відшкодування.

Також висновки ревізії стали підставою для гучних кримінальних проваджень. Було звільнено низку державних високопосадовців. Вручено десятки підозр. Стягнуто через суди мільйонні суми за невиконані контракти. Знайдені «кінці» вкрадених державних коштів, аж до витрат на приватні вілли у Хорватії.

На жаль, не всім наша робота припала до душі. На нас чинився шалений тиск. Проти Держаудитслужби була запущена дискримінаційна кампанія з метою перешкоджання перевіркам в оборонній сфері.

У 2024 році суди визнали безпідставними абсурдні інсинуації, що наші працівники нібито вимагали «секретні креслення» озброєння (хоча ми працюємо лише з фінансовими та бухгалтерськими документами), і про «фейки», що фахівці Держаудитслужби «наводили ракети» на об’єкти контролю, де в той час самі ж аудитори працювали.

З урахуванням обсягу і переліку об’єктів для аудиту, визначених Урядом, я не виключаю, що інші (або – ті ж самі) зацікавлені особи, які мають «свої» інтереси в оборонній сфері, можуть знову вдатися до спроб тиску. Сподіваюся на ваш досвід і психологічну стійкість – не будемо зважати на можливі маніпуляції під час контрольних заходів і продовжимо демонструвати принциповість та професіоналізм за будь-яких умов.

Шановне керівництво і працівники оборонних підприємств!

Ми цінуємо ваш внесок у зміцнення обороноздатності країни та оснащення захисників на передовій. Ми сподіваємося на вашу відкритість і співпрацю під час контрольних заходів. Адже прозорість є свідченням доброчесності.

Шановні журналісти!

Ми разом працюємо заради однієї мети – якнайшвидшої Перемоги. Єдине, що у нас різне – це інструменти впливу. Аудитори захищають держані фінансові інтереси шляхом ревізій, аудитів, моніторингів та перевірок. Журналісти контролюють суспільні процеси, відстоюючи законне право громадян на доступ до правдивої інформації.

Як і для нас – аудиторів, так і для вас – журналістів – джерела інформації мають вирішальне значення. Особливо коли йдеться про обороноздатність країни під час війни. Тому звертаюся до вас – будьте особливо уважними з отриманими даними про перевірки Держаудитслужби в оборонній сфері. Не користуйтеся неперевіреними та сумнівними джерелами інформації. Ми завжди відкриті до запитань.

Висновки за аудитом в оборонній сфері не будуть швидкими, як би цією темою не спекулювали політики. Адже кожна ґрунтовна та ретельна перевірка вимагає часу та зусиль. Держаудитслужба щомісячно повідомлятиме Уряд про проміжні результати аудиту, а остаточний звіт надасть після повного завершення контрольних заходів.

З повагою, Алла Басалаєва

Нагадаємо, що триває аудит «Енергоатома»: перевірки здійснюються на 10 філіях компанії. Проміжні результати будуть відомі наприкінці грудня.

До слова, 13 листопада на своєму засіданні уряд надав Державній аудиторській службі спеціальні повноваження для всебічного контролю витрат коштів, наданих у рамках програми Ukraine Facility.