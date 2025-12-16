Рада надала рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг» 

Закон передбачає додання центрів рекрутингу ЗСУ до переліку суб'єктів, які беруть участь у веденні реєстру «Оберіг»

Верховна Рада ухвалила закон №14238, який надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг». Свої голоси за прийняття документа віддали 282 народних депутати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву нардепа Олександра Федієнка.

Зазначається, що закон передбачає додання центрів рекрутингу ЗСУ до переліку суб'єктів, які беруть участь у веденні реєстру «Оберіг».

Федієнко, який є автором закону, зазначив, що його ухвалення дозволить забезпечити адресний підбір кандидатів, пришвидшити рекрутинг та перевести комплектування на сучасну, цифрову модель, з дотриманням вимог законодавства і захисту персональних даних.

«Надання центрам рекрутингу доступу до Єдиного державного реєстру дозволить суттєво підвищити ефективність рекрутингу на військову службу за контрактом, забезпечити швидкий та адресний підбір кандидатів відповідно до потреб війська, мінімізувати дублювання функцій між ТЦК та рекрутинговими структурами», – розповів депутат.

Нардеп також наголосив, що цей крок є «логічним, своєчасним і необхідним». За його словами, він відповідає потребам ЗСУ, умовам воєнного часу та курсу на модернізацію оборонної системи України.

Нагадаємо, українці, які вважають, що отримали штраф від ТЦК безпідставно, можуть оскаржити його в суді. Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін пояснив, що ТЦК не має прямого відношення до самого застосунку «Резерв+», адже дані до нього підтягуються з бази «Оберіг». За його словами, помилки трапляються рідко, бо кожне внесення даних супроводжується документом – наприклад, висновком ВЛК. Але людський фактор, звісно, ніхто не скасовував.