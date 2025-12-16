Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рада надала рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг» 

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рада надала рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг» 
фото: Міноборони

Закон передбачає додання центрів рекрутингу ЗСУ до переліку суб'єктів, які беруть участь у веденні реєстру «Оберіг»

Верховна Рада ухвалила закон №14238, який надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг». Свої голоси за прийняття документа віддали 282 народних депутати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву нардепа Олександра Федієнка.

Зазначається, що закон передбачає додання центрів рекрутингу ЗСУ до переліку суб'єктів, які беруть участь у веденні реєстру «Оберіг».

Федієнко, який є автором закону, зазначив, що його ухвалення дозволить забезпечити адресний підбір кандидатів, пришвидшити рекрутинг та перевести комплектування на сучасну, цифрову модель, з дотриманням вимог законодавства і захисту персональних даних.  

«Надання центрам рекрутингу доступу до Єдиного державного реєстру дозволить суттєво підвищити ефективність рекрутингу на військову службу за контрактом, забезпечити швидкий та адресний підбір кандидатів відповідно до потреб війська, мінімізувати дублювання функцій між ТЦК та рекрутинговими структурами», – розповів депутат.

Нардеп також наголосив, що цей крок є «логічним, своєчасним і необхідним». За його словами, він відповідає потребам ЗСУ, умовам воєнного часу та курсу на модернізацію оборонної системи України.

Нагадаємо, українці, які вважають, що отримали штраф від ТЦК безпідставно, можуть оскаржити його в суді. Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін пояснив, що ТЦК не має прямого відношення до самого застосунку «Резерв+», адже дані до нього підтягуються з бази «Оберіг». За його словами, помилки трапляються рідко, бо кожне внесення даних супроводжується документом – наприклад, висновком ВЛК. Але людський фактор, звісно, ніхто не скасовував.

Теги: Верховна Рада депутат Міноборони закон Резерв+

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами журналістів, депутат разом зі своєю супутницею відвідали Лісабон, Кашкайш та Амстердам
«Слуга» Камельчук поїхав на відпочинок за кордон попри заборону: розслідування
27 листопада, 21:37
Нідерланди посилюють оборонну підтримку України
Нідерланди виділяють Україні €250 млн на озброєння та безпілотники
1 грудня, 15:58
Зеленський не ігнорував мирний план Трампа, запевняють у Раді
Чи читав Зеленський «мирний план» Трампа? Коментар Ради
8 грудня, 11:49
Указ набере чинності одразу після підписання президентом України
Міноборони унормовує порядок служби іноземців на офіцерських посадах у ЗСУ
6 грудня, 01:40
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання оголосив регламент виступів перед голосуванням за бюджет
Рада розпочала розгляд Держбюджету на наступний рік
3 грудня, 14:37
Свириденко та Зеленський провели зустріч
Зеленський повідомив про оновлення наглядових рад в енергетиці та обороні
3 грудня, 15:08
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
3 грудня, 15:22
Фото відобразиться лише у користувачів із біометричним паспортом
Застосунок «Резерв+» оновлено: що змінилося
10 грудня, 10:53
На початку жовтня у парламенті було зареєстровано законопроєкт, який має на меті перейменування назви розмінної монети «копійка» на «шаг»
Комітет Верховної Ради підтримав перейменування копійки на шаг
Вчора, 16:01

Події в Україні

Світла стане більше? Уряд переглянув списки критичної інфраструктури
Світла стане більше? Уряд переглянув списки критичної інфраструктури
Рада надала рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг» 
Рада надала рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг» 
«Нова пошта» закриває останнє відділення у Святогірську
«Нова пошта» закриває останнє відділення у Святогірську
На Волині прикордонники виявили повітряну кулю з контрабандними білоруськими цигарками
На Волині прикордонники виявили повітряну кулю з контрабандними білоруськими цигарками
Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»
Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»
Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську
Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua