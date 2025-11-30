Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони – Шмигаль

Спільний проєкт передбачає чіткий план дій та взаємну вигоду для обох країн

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про укладення важливої оборонної угоди: Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ був підписаний з Міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

«Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України», – заявив Шмигаль.

Спільний проєкт передбачає чіткий план дій та взаємну вигоду для обох країн:

Наступний етап – швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.

Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями, набутими під час відбиття повномасштабної агресії.

Україна отримає сильний виробничий майданчик, який забезпечить українських воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами.

«Цей проєкт – приклад співпраці, яку ми вибудовуємо з партнерами: кооперація, що посилює обороноздатність усіх країн вільного світу. Дякую Норвегії за підтримку», – додав він.

Міністр Шмигаль підкреслив, що цей проєкт є зразком ефективної міжнародної кооперації.

Нагадаємо, Норвегія виділяє понад $45 млн для міжнародних та неурядових організацій, що надають гуманітарну допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу норвезького уряду.

Це фінансування доповнить 120 млн крон, які країна вже вирішила спрямувати на продовольчу безпеку в Україні.

Кошти передадуть через установи ООН, Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також норвезькі гуманітарні організації.