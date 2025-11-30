Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони – Шмигаль

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони – Шмигаль
Проєкт є зразком ефективної міжнародної кооперації
фото: Денис Шмигаль

Спільний проєкт передбачає чіткий план дій та взаємну вигоду для обох країн

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про укладення важливої оборонної угоди: Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ був підписаний з Міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

«Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України», – заявив Шмигаль.

Спільний проєкт передбачає чіткий план дій та взаємну вигоду для обох країн:

  • Наступний етап – швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.
  • Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями, набутими під час відбиття повномасштабної агресії.
  • Україна отримає сильний виробничий майданчик, який забезпечить українських воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами.

«Цей проєкт – приклад співпраці, яку ми вибудовуємо з партнерами: кооперація, що посилює обороноздатність усіх країн вільного світу. Дякую Норвегії за підтримку», – додав він.

Міністр Шмигаль підкреслив, що цей проєкт є зразком ефективної міжнародної кооперації.

Нагадаємо, Норвегія виділяє понад $45 млн для міжнародних та неурядових організацій, що надають гуманітарну допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу норвезького уряду.

Це фінансування доповнить 120 млн крон, які країна вже вирішила спрямувати на продовольчу безпеку в Україні.

Кошти передадуть через установи ООН, Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також норвезькі гуманітарні організації.

Читайте також:

Теги: Норвегія Україна Денис Шмигаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Чому не треба читати «мирний» план
22 листопада, 14:41
З 29 жовтня 2025 року запрацювали оновлені правила торгівлі, ухвалені Єврокомісією після консультацій з усіма сторонами
Від євроскептиків і євроромантиків до єврореалістів
3 листопада, 15:10
Реалістичне бачення сили диктатора позбавило б його найбільшого важеля впливу – сприйняття непереможності
Путін програє, але тисне на Україну: чого чекає Захід?
17 листопада, 13:00
Михайлів день Україна відзначає 8 листопада
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 листопада, 06:15
Україна неспроможна до державності? Розбираємо по пунктах
Україна неспроможна до державності? Розбираємо по пунктах
26 листопада, 13:12
Шведський винищувач JAS 39 Gripen від компанії Saab
Які країни претендують на шведські винищувачі Gripen? Дані від аналітиків
31 жовтня, 11:28
Комісарка ЄС Марта Кос запропонувала перехідний термін для нових держав-членів
Євросоюз опрацьовує механізм «випробувального терміну» для нових членів
4 листопада, 19:24
Кличко: «Ми маємо величезні проблеми з солдатами – з людськими ресурсами»
Кличко запропонував знизити мобілізаційний вік через нестачу солдатів
12 листопада, 10:36
«Дякую за послідовну та рішучу підтримку з боку народу Нідерландів», – сказав президент України
Україна отримає пакет енергетичної допомоги від Нідерландів
22 листопада, 15:37

Події в Україні

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони – Шмигаль
Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони – Шмигаль
Росія використала майже 1400 дронів за тиждень – Зеленський
Росія використала майже 1400 дронів за тиждень – Зеленський
Атака на Харківщину: дрони влучили у приватний сектор, є постраждалий
Атака на Харківщину: дрони влучили у приватний сектор, є постраждалий
Ворог атакував Дніпропетровщину: є поранені та руйнування
Ворог атакував Дніпропетровщину: є поранені та руйнування
Втрати ворога станом на 30 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 листопада: ситуація на фронті

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua