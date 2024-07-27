Скільки поранених військових повертаються у стрій після реабілітації? Відповідь Міноборони

Наталія Калмикова: «У нас дуже високий відсоток якісної реабілітації, повернення в стрій»

Нині майже в кожному закладі охорони здоров'я України є фахівці, які займаються реабілітацією

Понад 75% поранених захисників повертаються до служби після реабілітації. Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова на полях першого щорічного міжнародного Конгресу з військової медицини та ментального здоров'я «Воїн: життя, здоров'я, боєздатність», передає «Інтерфакс».

«У нас дуже високий відсоток якісної реабілітації, повернення в стрій. Це відзначають і західні партнери, ті країни, які ніколи не мали такого досвіду, такої війни, як у нас. Це понад 75% поранених. Вони після поранення різного ступеня тяжкості», – сказала посадовиця.

Калмикова також зазначила, що на сьогодні майже в кожному закладі охорони здоров'я є мультидиспліціональні команди (фахівці, які надають послуги реабілітації) і є реабілітація.

«Як тільки починається лікування, одразу починається реабілітація. Це не те, що відбувається потім. І реабілітація зараз впроваджена в усіх закладах – як у цивільних, так і у військових», – пояснила заступниця міністра.

Нагадаємо, що до кінця року Міноборони разом із Генштабом ЗСУ повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах.

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову про затвердження лікувальних, реабілітаційних, відновлювальних заходів з адаптації осіб, звільненими з ворожого полону.

До відома, за останні шість місяців Україна підготувала близько півтори тисячі бойових медиків, але це значно менше за реальні потреби.