Американська делегація вперше випробувала бойові морські дрони України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Американська делегація вперше випробувала бойові морські дрони України
Перші офіційні випробування українських морських дронів
фото: Міноборони України

США провели офіційні випробування українських морських безпілотників під час візитів до України

США вперше офіційно випробували українські морські дрони. Представники ВМС США та оборонного відомства відвідали Україну, де ознайомилися з технічними можливостями безпілотних платформ і провели зустрічі з українськими виробниками. Про це повідомляє Міноборони у п’ятницю, 19 грудня.

«Представники ВМС США та Міністерства війни здійснили два візити до України, щоб ознайомитися з українськими морськими дронами та провести перші офіційні випробування. Американська делегація вивчила технічні можливості низки платформ і провела зустрічі з українськими виробниками», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що українська сторона в ході цих зустрічей запропонувала рішення, які вже довели свою ефективність у спеціальних операціях та бойових умовах.

«Україна пропонує Сполученим Штатам стратегічне партнерство. Оборонна промисловість України формує глобальний ринок безпілотних систем і інтегрується в глобальну архітектуру безпеки через досвід сучасної війни», – додали в Міноборони.

Нагадаємо, що Міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Кріс Райт повідомив, що заплановані ядерні випробування не передбачають детонації боєголовок. За словами Райта, такі перевірки включають випробування «всіх інших компонентів ядерної зброї», крім власне ядерної начинки. Мета полягає в тому, щоб пересвідчитися, що ці частини мають «належну геометрію і здатні ініціювати ядерний вибух».

Теги: США Міноборони Україна дрон

