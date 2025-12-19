Американська делегація вперше випробувала бойові морські дрони України

США провели офіційні випробування українських морських безпілотників під час візитів до України

США вперше офіційно випробували українські морські дрони. Представники ВМС США та оборонного відомства відвідали Україну, де ознайомилися з технічними можливостями безпілотних платформ і провели зустрічі з українськими виробниками. Про це повідомляє Міноборони у п’ятницю, 19 грудня.

«Представники ВМС США та Міністерства війни здійснили два візити до України, щоб ознайомитися з українськими морськими дронами та провести перші офіційні випробування. Американська делегація вивчила технічні можливості низки платформ і провела зустрічі з українськими виробниками», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що українська сторона в ході цих зустрічей запропонувала рішення, які вже довели свою ефективність у спеціальних операціях та бойових умовах.

«Україна пропонує Сполученим Штатам стратегічне партнерство. Оборонна промисловість України формує глобальний ринок безпілотних систем і інтегрується в глобальну архітектуру безпеки через досвід сучасної війни», – додали в Міноборони.

