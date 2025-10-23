Головна Країна Здоров'я
Міноборони презентувало оновлену Воєнно-медичну доктрину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Міноборони презентувало оновлену Воєнно-медичну доктрину
В центрі оновленої Воєнно-медичної доктрини стане бойова медицина
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Воєнно-медична доктрина передбачає створення Центрального військово-медичного управління

Міністерство оборони України розробило проєкт оновленої Воєнно-медичної доктрини, затвердження якої передбачено програмою дій уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

За словами очільника Департаменту охорони здоров'я Міноборони майора медичної служби Дмитра Самофалова, на відміну від чинної доктрини, яка більше відповідає реаліям мирного часу, оновлений документ ставить у центр бойову медицину, як відповідь на виклики воєнного часу. При цьому військова медицина продовжуватиме розвиватися на принципах єдиного медичного простору та тісної взаємодії з цивільною ланкою системи охорони здоров'я.

Ключовою структурною новацією проєкту документа є чітке розмежування функцій між Міноборони, Генеральним штабом ЗСУ та командуванням Медичних сил, медичними службами усіх складових Сил оборони, Міністерством охорони здоров’я та іншими органами державної влади задля усунення дублювання, підвищення керованості та чіткого розподілу повноважень та відповідальності.

Так, нова Воєнно-медична доктрина передбачає створення Центрального військово-медичного управління (ЦВМУ) у складі Генштабу. «ЦВМУ відповідатиме за управління всією ланкою військової медицини, в той час як Департамент охорони здоров’я Міноборони формуватиме верхньорівневі політики та розроблятиме стратегії розвитку сфери військової медицини. Своєю чергою Командування Медичних сил ЗСУ відповідатиме за вирішення оперативних та тактичних задач. Вперше в доктрині значна увага приділяється не лише пацієнтам, а й безпеці та місцю медичного працівника в системі військової медицини», – йдеться в повідомленні.

Крім того, проєкт доктрини визначає, що медичне планування є невід’ємною частиною планування операцій на всіх рівнях, а залучення представників медичної служби до процесів планування та життєдіяльності підрозділу є обов’язковим. Також документ чітко визначає елементи воєнно-медичної системи: за видами медичної допомоги (екстрена, первинна, спеціалізована, паліативна, реабілітаційна), за етапами (тактична догоспітальна – догоспітальна – госпітальна), а також за ролями (R1–R4).

Воєнно-медична доктрина – це базовий нормативний документ, що регламентує організацію медичного забезпечення у Збройних Силах та інших військових формуваннях України. Вона визначає науково обґрунтовані принципи, єдині вимоги та правила взаємодії медичних служб для збереження здоров'я військових, надання допомоги, лікування та реабілітації в умовах бойових дій та надзвичайних ситуацій. Чинна Воєнно-медична доктрина була затверджена постановою Кабінету міністрів України № 910 від 31 жовтня 2018 році.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вносив зміни до Воєнно-медичної доктрини ще у 2018 році.

