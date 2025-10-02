Головна Країна Події в Україні
Україна та НАТО: Міноборони та SAG-U обговорили спільне виробництво дронів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Україна та НАТО: Міноборони та SAG-U обговорили спільне виробництво дронів
фото: Міноборони

Ганна Гвоздяр та генерал-лейтенант Кертіс Баззард  обговорили поглиблення двосторонньої співпраці

 

Заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр провела зустріч із командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України (SAG-U/NSATU) генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Сторони зосередилися на поглибленні двосторонньої співпраці, ключовим елементом якої є спільне виробництво озброєння та військової техніки.

«Зміцнення партнерства зі США є ключовим для розвитку нашого оборонно-промислового комплексу. Ми обговорили створення спільних виробництв сучасних безпілотних систем – це те, що сьогодні масово рятує життя військових і цивільних», – зазначила Ганна Гвоздяр.

Окрему увагу під час переговорів приділили залученню міжнародних партнерів до реалізації стратегічних проєктів оборонно-промислового комплексу України у 2025−2026 роках для посилення спроможності України у війні з агресором.

Нагадаємо, російські війська вдосконалюють дрони-камікадзе, встановлюючи на них 16-канальні системи. Це дозволяє їм змінювати частоти сигналів і долати українські зони придушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка в інтервʼю BBC.

За словами Гаврилюка, теперішні «шахеди» значно відрізняються від тих, які були у 2023 році. Зокрема, тоді РФ тільки почала застосовувати ці дрони-камікадзе і обладнувала їх чотириканальними антенами. Через це вони були відносно вразливими до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Чиновник зазначив, що наразі країна-агресорка використовує 16-канальні системи, що у поєднанні з тактикою масованих ударів дає значно більший ефект. З цієї причини безпілотники стали небезпечнішими і їх складніше збивати.

Заступник міністра оборони зазначив, що для відбиття атак створюються «багатоешелонні» лінії оборони. Він розповів, що до них входять зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, що атакують російські безпілотники в повітрі. Також це засоби РЕБ для глушіння каналів управління, а також авіація - зокрема винищувачі F-16.

