У «Резерв+» стався збій. Міноборони повідомило деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Наразі ускладнено обмін даними між застосунком «Резерв+» та реєстром військовозобов’язаних
фото: mil.gov.ua/Міноборони

У застосунку відсутня можливість оновлювати електронний військово-обліковий документ, а також надсилати запити до реєстру

Міністерство оборони повідомило про тимчасові технічні труднощі в «Резерв+». Спостерігається ускладнення обміну даними між застосунком та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Міністерство наголосило, що усі раніше видані документи залишаються дійсними. Тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ, а також надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо).

«Рекомендуємо зберегти pdf-версію електронного військового документу, щоб він завжди залишався під рукою. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та оберіть «Завантажити PDF», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці вже працюють над розв'язанням проблеми. «Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом», – додала пресслужба.

Нагадаємо, невдовзі у мобільному застосунку «Резерв+» з’явиться нова можливість – оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.

Раніше Міністерство оборони України розширило функціонал мобільного застосунку «Резерв+», додавши можливість сплати штрафів за дев’ять видів порушень правил військового обліку. Це частина зусиль з цифровізації послуг ТЦК та СП для усунення черг.

Як повідомлялося, у застосунку «Резерв+» з'явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання. 

Зокрема, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій можуть отримати відстрочку у застосунку «Резерв+»

