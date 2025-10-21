Верховна Рада збільшила видатки на оборону у 2025 році

Понад 156 млрд грн піде на грошове забезпечення та додаткову винагороду для військовослужбовців

Видатки на сферу безпеки та оборони у 2025 році зростуть на 324,7 млрд грн. Відповідні зміни до державного бюджету ухвалила Верховна Рада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Фінансовий ресурс покриватиме цьогорічні пріоритетні потреби:

Понад 156 млрд грн – на грошове забезпечення та додаткову винагороду для військовослужбовців.

Майже 108 млрд грн – на матеріально-технічне забезпечення військових частин, на закупівлю зброї та боєприпасів, зокрема дронів, на підтримку ОПК.

Профінансується також виконання соціальних зобов’язань держави перед захисниками та захисницями і їхніми родинами.

«Дякую народним депутатам за підтримку цього важливого рішення. Зміцнюємо обороноздатність держави, розвиваємо інноваційну складову Сил оборони, масштабуємо оборонну індустрію, забезпечуємо стабільні виплати військовослужбовцям», – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів. Продовження дії воєнного стану відбудеться із 5 листопада 2025 року строком на 90 діб, тобто до 3 лютого 2026 року.