Міноборони планує посилити контроль над оборонними закупівлями: з'являться дві нові професії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Міноборони планує посилити контроль над оборонними закупівлями: з'являться дві нові професії
Після завершення розробки проєкти професійних стандартів будуть винесені на публічне громадське обговорення
фото: Defense Express (ілюстративне)

Міноборони розробляє стандарти НАТО для гарантування якості оборонних закупівель

Міністерство оборони України продовжує роботу із синхронізації національної системи державного гарантування якості з міжнародними вимогами, зокрема стандартами ISO та стандартами НАТО серії AQAP.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Зокрема, Головне управління державного гарантування якості Міноборони ініціювало розробку двох нових професійних стандартів «Аудитор систем якості підприємств оборонно-промислового комплексу» та «Фахівець із державного гарантування якості».

Розробка цих документів дозволить встановити єдині кваліфікаційні вимоги до професійної компетентності працівників, які безпосередньо відповідають за якість у сфері оборонних закупівель. Це є частиною стратегічного впровадження ефективної системи державного гарантування якості, що відповідатиме міжнародним вимогам.

Профільний підрозділ Головного управління державного гарантування якості буде використовувати нові стандарти для оцінки відповідності персоналу та підвищення їхньої кваліфікації.

Професійний стандарт «Аудитор систем якості підприємств ОПК» охоплюватиме такі напрямки:

  • Організація та проведення аудиту систем менеджменту якості на відповідність міжнародним стандартам ISO та стандартам НАТО серії AQAP.
  • Аналіз ризиків, пов’язаних із забезпеченням життєвого циклу продукції оборонного призначення.
  • Оцінювання результативності заходів із забезпечення якості та надання рекомендацій щодо вдосконалення систем менеджменту.

Професійний стандарт «Фахівець із державного гарантування якості» включатиме:

  • Розробку законодавчих та нормативних актів у сфері державного гарантування якості.
  • Підготовку та забезпечення реалізації міжнародних договорів про співпрацю у сфері гарантування якості.
  • Адаптацію та впровадження національних і військових стандартів на основі стандартів НАТО.

Після завершення розробки проєкти професійних стандартів будуть винесені на публічне громадське обговорення.

Нагадаємо, у маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence запрацював важливий функціонал – рейтингова система, що дозволяє військовослужбовцям залишати оцінки та відгуки про безпілотні літальні апарати (БпЛА), які вони використовували в бойових умовах. Ця нова опція, впроваджена на запит військових, має на меті значно поліпшити процес вибору дронів підрозділами. 

Теги: Міноборони держзакупівлі

