Україна готова стати частиною європейської «стіни дронів» – Міноборони

Шмигаль: Україна – визнаний лідер у сфері безпілотних технологій

Україна готова брати участь у проєкті «стіна дронів». Про це міністр оборони Денис Шмигаль сказав під час спільного засідання за участі єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, Високої представниці ЄС Каї Каллас, міністрів оборони Данії, Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії, а також представників НАТО, передає «Главком».

«Під час розмови ми сфокусувалися на конкретних кроках реалізації цього проєкту, ініційованого Єврокомісією. «Стіна дронів» створить принципово нову оборонну екосистему в Європі, частиною якої готова бути й Україна. Разом із союзниками ми координуватимемо нашу протидію провокаціям Росії у небі та впроваджуватимемо найефективніші рішення», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль додав, що Україна розраховує на підписання спільної з партнерами декларації уже в жовтні. «Зі свого боку вже зараз готові відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною «стіни дронів», – додав він.

«Україна – визнаний лідер у сфері безпілотних технологій. Ми готові ділитися нашим досвідом збиття російських дронів з ЄС, НАТО та країнами-сусідами», – підсумував міністр оборони.

Нагадаємо, низка країн НАТО домовилися побудувати «стіну дронів» уздовж своїх кордонів для захисту від російської агресії та провокацій.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід.

Як повідомлялося, Європейський Союз може суттєво поліпшити можливості з виявлення дронів протягом року. Створення повної оборонної мережі на суші та морі займе набагато більше часу.