Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна готова стати частиною європейської «стіни дронів» – Міноборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна готова стати частиною європейської «стіни дронів» – Міноборони
Шмигаль: «Стіна дронів» створить принципово нову оборонну екосистему в Європі
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Шмигаль: Україна – визнаний лідер у сфері безпілотних технологій

Україна готова брати участь у проєкті «стіна дронів». Про це міністр оборони Денис Шмигаль сказав під час спільного засідання за участі єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, Високої представниці ЄС Каї Каллас, міністрів оборони Данії, Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії, а також представників НАТО, передає «Главком».

«Під час розмови ми сфокусувалися на конкретних кроках реалізації цього проєкту, ініційованого Єврокомісією. «Стіна дронів» створить принципово нову оборонну екосистему в Європі, частиною якої готова бути й Україна. Разом із союзниками ми координуватимемо нашу протидію провокаціям Росії у небі та впроваджуватимемо найефективніші рішення», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль додав, що Україна розраховує на підписання спільної з партнерами декларації уже в жовтні. «Зі свого боку вже зараз готові відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною «стіни дронів», – додав він.

«Україна – визнаний лідер у сфері безпілотних технологій. Ми готові ділитися нашим досвідом збиття російських дронів з ЄС, НАТО та країнами-сусідами», – підсумував міністр оборони.

Нагадаємо, низка країн НАТО домовилися побудувати «стіну дронів» уздовж своїх кордонів для захисту від російської агресії та провокацій.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід.

Як повідомлялося, Європейський Союз може суттєво поліпшити можливості з виявлення дронів протягом року. Створення повної оборонної мережі на суші та морі займе набагато більше часу.

Читайте також:

Теги: Міноборони Денис Шмигаль дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
18 вересня, 03:46
Термін зберігання записів на сервері ВСП ЗСУ становитиме 30 днів з дати завантаження
Бодікамери для працівників ТЦК: як працює нова ініціатива
4 вересня, 07:56
Рештки російських дронів у Польщі після атаки у ніч на 10 вересня
Макрон вийшов із заявою після атаки російських дронів на Польщу
10 вересня, 11:51
«Це акт війни»: конгресмен США закликав Трампа жорстко відреагувати на атаку Польщі дронами
«Це акт війни»: конгресмен США закликав Трампа жорстко відреагувати на атаку Польщі дронами
10 вересня, 09:07
Дуда впевнений, що реакція Польщі на вторгнення російських дронів була адекватною
Експрезидент Польщі Дуда пояснив, чому для збиття дронів підняли дорогі літаки
13 вересня, 15:34
Дрони літають над Осло
Над військовими обʼєктами Норвегії помічено невідомі дрони – AftonBladet
22 вересня, 23:31
Аеропорт «Ольборг» у Данії
Аеропорт в Данії закрили через дрони
Вчора, 01:56
22 вересня мітингувальники заблокували під'їзні дороги до портів Італії, а в центрі Мілана спалахнули сутички
Протести в Італії, розмова Зеленського та Рютте. Головне за 22 вересня
22 вересня, 21:08
Олена Зеленська та Меланія Трамп обговорили важливість захисту спільних цінностей
Зустріч Олени Зеленської та Меланії Трамп, нові правила військового обліку. Головне за 25 вересня
Вчора, 21:11

Політика

Україна готова стати частиною європейської «стіни дронів» – Міноборони
Україна готова стати частиною європейської «стіни дронів» – Міноборони
Зеленський: ймовірно, угорські дрони порушили повітряний простір України
Зеленський: ймовірно, угорські дрони порушили повітряний простір України
«Вони бояться». Зеленський оцінив реакцію НАТО на порушення РФ повітряного простору
«Вони бояться». Зеленський оцінив реакцію НАТО на порушення РФ повітряного простору
Уряд оновив підходи до обліку корисних копалин
Уряд оновив підходи до обліку корисних копалин
Україна заборонила в'їзд трьом високопоставленим військовим посадовцям Угорщини
Україна заборонила в'їзд трьом високопоставленим військовим посадовцям Угорщини
«Важливі дні». Зеленський підбив підсумки візиту до США
«Важливі дні». Зеленський підбив підсумки візиту до США

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua