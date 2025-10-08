У «Резерв+» тимчасово не працюватимуть послуги: названо дату

«Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію»

У четвер, 9 жовтня, з 00:00 до 06:00 у реєстрі «Оберіг» триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку «Резерв+» тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та виберіть «Завантажити PDF», – йдеться у повідомленні.

Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Раніше Міністерство оборони України розширило функціонал мобільного застосунку «Резерв+», додавши можливість сплати штрафів за дев’ять видів порушень правил військового обліку. Це частина зусиль з цифровізації послуг ТЦК та СП для усунення черг.

Як повідомлялося, у застосунку «Резерв+» з'явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Зокрема, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій можуть отримати відстрочку у застосунку «Резерв+».