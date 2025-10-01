Головна Країна Кримінал
Експосадовці Міноборони постануть перед судом за недбалість при закупівлі пального на 2,4 млрд грн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Експосадовці Міноборони постануть перед судом за недбалість при закупівлі пального на 2,4 млрд грн
Під час досудового розслідування Міністерству оборони України вже відшкодовано збитки на суму понад 2,2 млрд грн
Головним порушенням стало необґрунтоване включення податку на додану вартість

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальні акти щодо двох колишніх посадовців Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Їхні дії завдали державі збитків на понад 2,4 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, протягом 2023 року фігуранти уклали 95 договорів із приватними компаніями на постачання мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 19 мільярдів гривень.

Головним порушенням стало необґрунтоване включення податку на додану вартість (ПДВ) у розмірі понад 2,4 млрд грн до вартості постачань. Це було прямим порушенням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 178 та статті 195 Податкового кодексу України, що й призвело до завдання державі тяжких наслідків на відповідну суму.

Під час досудового розслідування Міністерству оборони України вже відшкодовано збитки на суму понад 2,2 млрд грн.

Один із колишніх посадовців обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Інший посадовець обвинувачується у службові недбалості та підробленні офіційних документів (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України).

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України викрили новий епізод масштабних махінацій, пов'язаних із закупівлею ліжок для військових частин на Дніпропетровщині. Загальні збитки держави за двома тендерами склали майже 14 млн грн. Про нову підозру повідомлено посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідчі встановили, що посадовець, який вже фігурує у справі про махінації, лише через два місяці після першого тендеру уклав нову аналогічну угоду. Він підписав договір з тією ж фірмою на поставку додаткових 2 тис ліжок.

