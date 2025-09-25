Зустріч Олени Зеленської та Меланії Трамп, нові правила військового обліку. Головне за 25 вересня

Олена Зеленська подякувала Меланії Трамп за підтримку України

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч з дружиною президента США Меланією Трамп. Вони обговорили захист дітей і їхнього дитинства.

Олена Зеленська подякувала Меланії Трамп за підтримку України, особливо за увагу до дітей, які стали жертвами війни РФ. Перша леді України висловила окрему вдячність за лист – заклик до російського очільника про мир для дітей.

Уряд змінив правила військового обліку

Уряд спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку.

«Юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+», без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК. Громадяни віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована», – йдеться у повідомленні Міноборони.

Трамп під час зустрічі з Ердоганом зробив заяву про Путіна

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що хотів би, щоб Туреччина припинила купувати нафту в Росії.

Трамп додав, що війна РФ проти України вже забрала «мільйони життів». «І за що? Ганьба», – сказав він. Американський лідер наголосив, що російський диктатор Володимир Путін «має це зупинити».

Подружжя Зеленських зустрілося з українською громадою у США

В Українському інституті Америки президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з представниками української громади у США.

Зустріч за традицією інституту почали хвилиною мовчання в пам’ять про всіх, хто загинув від російської агресії, захищаючи Україну та її незалежність. «Хочу вам подякувати за цю традицію. Ми не маємо права забувати всіх тих людей, які віддали себе, безумовно, віддали найдорожче – життя – заради того, щоб Україна не просто жила – вистояла й перемогла», – сказав Володимир Зеленський.

Греція екстрадувала олігарха-втікача Плахотнюка до Молдови

Уранці 25 вересня молдовський олігарх Володимир Плахотнюк прибув до Кишинева під конвоєм прямим рейсом з Афін. Мін’юст Молдови раніше повідомляв, що Плахотнюка утримуватимуть у в'язниці №13 у Кишиневі. Молдова видала ордери на арешт Плахотнюка за трьома кримінальними справами. Найгучніша справа – за звинуваченням у співучасті в крадіжці мільярда з банків країни у 2014 році.