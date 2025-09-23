Екіпаж британського танка помилково обстріляв не той танк на навчаннях

Ніхто з чотирьох членів екіпажу, що знаходилися всередині, не постраждав

Британські солдати на бронетранспортері Warrior помилково розстріляли танк Challenger 2

Екіпаж британського танка Warrior відкрив вогонь по товаришах по службі на Challenger 2 через помилку на військових навчаннях. Про це пише «Главком» із посиланням на The Sun.

Військові помітили його в тепловізор та помилково прийняли бронетехніку за «танк супротивника».

Після цього вони здійснили шість пострілів з 30-мм гармати Rarden по Challenger 2 з відстані близько 500 м. Ніхто з чотирьох членів екіпажу не постраждав. Гармата була заряджена інертними навчальними снарядами, тобто без вибухової речовини замість осколково-фугасних або бронебійних, які зазвичай використовуються в бою.

Представник Міноборони підтвердив те, що сталося на навчаннях і додав, що відомство розпочало офіційне розслідування. Там уточнили, що інцидент трапився на закритій території. Сам танк не постраждав і вже повернувся до тренувань.

До слова, Велика Британія залучила свої бойові літаки Typhoon для захисту польського повітряного простору в рамках місії НАТО Eastern Sentinel («Східний вартовий»).

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країна готова прийняти на своїй території британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю. Міністр сказав, що «двері завжди відчинені для союзників».