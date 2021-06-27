У Китаї відреагували на звинувачення у шантажі України постачанням вакцини

Україна отримала близько 1,2 млн доз вакцини CoronaVac

Китай заперечує, що вимагав від делегації України в ООН не підтримувати колективну заяву щодо стану з правами людини в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У МЗС КНР наголосили, що не вимагали в України відмовитися від підтримки заяви про необхідність розслідування порушення прав людини в Сіньцзяні, погрожуючи інакше не надавати вакцини від Covid-19.

«Надання Китаєм вакцин та протиепідемічних матеріалів іншим країнам не має на меті отримувати вигоду від цих країн, жодні геополітичні цілі та політичні умови не залучені», – йдеться в заяві китайського МЗС.

Агентство Associated Press, яке раніше з посиланням на західних дипломатів, повідомило про нібито ультиматум Пекіну Києву, наводив раніше позицію китайського МЗС. Тоді відомство заявляло, що не має інформації про труднощі України з імпортом вакцин із Китаю.

До початку травня 2021 року Україна отримала близько 1,2 млн доз вакцини CoronaVac від китайського Sinovac Biotech. Цей показник був значно нижчим раніше запланованих 1,9 млн доз.

Нагадаємо, 26 червня повідомлялося, що Китай погрожував Україні зупинкою поставок вакцини від Covid-19, якщо Київ не відмовиться від заклику до ретельнішого розслідування ситуації з правами людини у китайському регіоні Сіньцзян.