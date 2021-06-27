Минулої доби в Україні зафіксовано 450 нових випадків Covid-19
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві
За добу 26 червня 2021 року в Україні зафіксовано 450 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 28, медпрацівників – 6. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 529 осіб;
- летальних випадків – 17;
- одужало – 1097 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 13926 осіб,
- методом ІФА – 2966 осіб,
- експрес-тестами – 8936 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2233996 осіб;
- одужало – 2163069 осіб;
- летальних випадків – 52286;
- проведено ПЛР-тестувань – 10794794.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 29, медпрацівників – 12.
Також за минулу добу госпіталізовано – 526 осіб, летальних випадків – 35, одужало – 1 835 осіб.