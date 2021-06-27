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    Минулої доби в Україні зафіксовано 450 нових випадків Covid-19

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    Минулої доби в Україні госпіталізовано 529 осіб - Минулої доби в Україні зафіксовано 450 нових випадків Covid-19
    Минулої доби в Україні госпіталізовано 529 осіб
    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

    За добу 26 червня 2021 року в Україні зафіксовано 450 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 28, медпрацівників – 6. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 529 осіб;
    • летальних випадків – 17;
    • одужало – 1097 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 13926 осіб,
    • методом ІФА – 2966 осіб,
    • експрес-тестами – 8936 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2233996 осіб;
    • одужало – 2163069 осіб;
    • летальних випадків – 52286;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10794794.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 29, медпрацівників – 12.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 526 осіб, летальних випадків – 35, одужало – 1 835 осіб.

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    Теги: хвороби епідемія карантин коронавірус
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    Минулої доби в Україні зафіксовано 450 нових випадків Covid-19