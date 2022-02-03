У Києві на коронавірус більше хворіють жінки, ніж чоловіки: статистика

На сьогодні в столиці активних хворих понад 25 тис.

За минулу добу, 2 лютого, у Києві коронавірус підтверджено у 2437 осіб. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 372 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Захворіли минулої доби: 1329 жінок віком від 18 до 94 років та 790 чоловіків віком від 18 до 89 років. А також 143 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 175 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: вісім жінок від 66 до 93 років та вісім чоловіків від 69 до 89 років.

До лікарень столиці госпіталізували 112 хворих на коронавірус та 188 осіб із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 338 тис. осіб (за добу 2 лютого – 837)

померли понад 8,5 тис. людей (за добу – 16)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 25 тис.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 467, в Оболонському – 340 та в Деснянському районі – 258 випадків.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 202 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1439 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 184 тис. осіб (за добу 2 лютого – 446)

померли 4,8 тис. осіб (за добу – 2).

До слова, за минулу добу, 2 лютого, в Україні зафіксовано рекордні з початку пандемії 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 4 446, медпрацівників – 1 035).

Також повідомлялося, що дев’ять областей на межі посилення карантину до «червоного» рівня.

2 лютого Міністерство охорони здоров'я визнало, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.