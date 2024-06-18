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Окупанти в Луганському «університеті» вчитимуть студентів керувати безпілотниками

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Окупанти в Луганському «університеті» вчитимуть студентів керувати безпілотниками
Вже є студенти, які вже вивчають дисципліну «Основи застосування безпілотних літальних систем», а також відвідують факультатив
фото з відкритих джерел

На кафедрі «університету» вже створено авіапарк безпілотників та встановлено симуляційні комплекси польотної підготовки

Вищий навчальний заклад, що розміщується в окупованій будівлі Луганського національного університету імені Володимира Даля, у новому навчальному році розпочне підготовку техніків та операторів безпілотних авіаційних систем. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що на кафедрі «вишу» вже створено авіапарк безпілотників та встановлено симуляційні комплекси польотної підготовки.  

Крім того, є студенти, які вже вивчають дисципліну «Основи застосування безпілотних літальних систем», а також відвідують факультатив «Безпілотні літальні апарати».

В Луганській ОВА додають, що тим часом вчителі і викладачі, які працюють на Росію, проходять навчання, аби читати курс студентам вишів та учням старших класів «Основи російської державності» – пропагандистські лекції з антизахідною риторикою, де заперечується існування України.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України з першого вересня 2024 року в усіх школах буде запроваджено новий предмет – курс з управління БпЛА. Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС). Зазначається, що до першого вересня навички управління дронами будуть відбуватися у спеціалізованих гуртках.

Також російські загарбники створили на тимчасово окупованих територіях орган контролю пропаганди у школах. Окупанти з літа планують завезти на окуповані території гастролерів з РФ, які будуть організовувати осередки федеральної служби по нагляду у галузі освіти.

До того ж, тудентів Балтійського державного технічного університету «Военмех» направляють на військові підприємства на навчальну практику

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Теги: окупанти студенти військові навчання окуповані території

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