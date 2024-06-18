Новим ректором КПІ обрано Анатолія Мельниченка
Замість Михайла Згуровського найбільший український університет очолить проректор Анатолій Мельниченко
У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ) вперше за 32 роки буде новий ректор. За підсумками підрахунку голосів у другому турі виборів, який оголосила виборча комісія, переможцем став проректор КПІ з навчальної роботи Анатолій Мельниченко, повідомляє кореспондент «Главкома».
У другому турі виборів, які відбулися 18 червня, Мельниченко отримав 1256 голосів (54,18%). Його суперник Олексій Жученко отримав 945 голосів (40,77%). 106 людей не підтримали жодного кандидата (4,75%).
Нагадаємо, що у виборах ректора взяли участь п'ятеро кандидатів, усі представники КПІ:
- Киричок Петро Олексійович (69 років, закінчив аспірантуру і докторантуру КПІ). Директор ВПІ (Видавничо-Поліграфічний Інститут КПІ). П'ять років був проректором з навчально-виховної роботи.
- Стіренко Сергій Григорович (52 роки, закінчив КПІ «Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі») Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри Обчислювальної техніки. Голова вченої ради Факультету інформатики та обчислювальної техніки.
- Жученко Олексій Анатолійович (39 років, закінчив ІХФ) Проректор з науково-педагогічної роботи КПІ ім.Ігоря Сікорського, доктор технічних наук, професор.
- Мельниченко Анатолій Анатолійович (44 роки, закінчив КПІ). Проректор з навчальної роботи, кандидат наук, професор. Був деканом факультету соціології та права, а також довгий час вченим секретарем КПІ.
- Кондратюк Вадим Анатолійович (37 років, закінчив ТЕФ КПІ). Проректор з адміністративної роботи, доктор технічних наук, доцент з квітня. Очолював ГФОГП (ДНД) служба безпеки у 2010-2017 роках, у 2017-2019 роках керівник департаменту безпеки КПІ.
За результатами першого туру Анатолій Мельниченко отримав 961 голос (29,97%), Олексій Жученко – 612 голосів (19,08%).
Примітно, що ніхто ззовні свою кандидатуру не висунув. Хоча колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов розмірковував, чи не поборотися йому за ректорство в КПІ. Ексміністр додав, що може запропонувати шлях розвитку університету та принагідно нагадав, що став президентом Київської школи економіки (KSE) вісім років тому, коли університет збанкрутів і втратив усіх студентів. Втім, від ідеї взяти участь у виборах відмовився.
До слова, Міністерство освіти і науки підготувало рекомендації для освітнього процесу для вищих навчальних закладів. Серед них – початок навчального року у серпні та навчання у суботу. Як зазначає МОН, подібні рекомендації незабаром також отримають заклади загальної середньої освіти.
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