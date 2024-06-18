Новим ректором КПІ обрано Анатолія Мельниченка

Замість Михайла Згуровського найбільший український університет очолить проректор Анатолій Мельниченко

У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ) вперше за 32 роки буде новий ректор. За підсумками підрахунку голосів у другому турі виборів, який оголосила виборча комісія, переможцем став проректор КПІ з навчальної роботи Анатолій Мельниченко, повідомляє кореспондент «Главкома».

У другому турі виборів, які відбулися 18 червня, Мельниченко отримав 1256 голосів (54,18%). Його суперник Олексій Жученко отримав 945 голосів (40,77%). 106 людей не підтримали жодного кандидата (4,75%).

Нагадаємо, що у виборах ректора взяли участь п'ятеро кандидатів, усі представники КПІ:

Киричок Петро Олексійович (69 років, закінчив аспірантуру і докторантуру КПІ). Директор ВПІ (Видавничо-Поліграфічний Інститут КПІ). П'ять років був проректором з навчально-виховної роботи. Стіренко Сергій Григорович (52 роки, закінчив КПІ «Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі») Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри Обчислювальної техніки. Голова вченої ради Факультету інформатики та обчислювальної техніки. Жученко Олексій Анатолійович (39 років, закінчив ІХФ) Проректор з науково-педагогічної роботи КПІ ім.Ігоря Сікорського, доктор технічних наук, професор. Мельниченко Анатолій Анатолійович (44 роки, закінчив КПІ). Проректор з навчальної роботи, кандидат наук, професор. Був деканом факультету соціології та права, а також довгий час вченим секретарем КПІ. Кондратюк Вадим Анатолійович (37 років, закінчив ТЕФ КПІ). Проректор з адміністративної роботи, доктор технічних наук, доцент з квітня. Очолював ГФОГП (ДНД) служба безпеки у 2010-2017 роках, у 2017-2019 роках керівник департаменту безпеки КПІ.

За результатами першого туру Анатолій Мельниченко отримав 961 голос (29,97%), Олексій Жученко – 612 голосів (19,08%).

Примітно, що ніхто ззовні свою кандидатуру не висунув. Хоча колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов розмірковував, чи не поборотися йому за ректорство в КПІ. Ексміністр додав, що може запропонувати шлях розвитку університету та принагідно нагадав, що став президентом Київської школи економіки (KSE) вісім років тому, коли університет збанкрутів і втратив усіх студентів. Втім, від ідеї взяти участь у виборах відмовився.

До слова, Міністерство освіти і науки підготувало рекомендації для освітнього процесу для вищих навчальних закладів. Серед них – початок навчального року у серпні та навчання у суботу. Як зазначає МОН, подібні рекомендації незабаром також отримають заклади загальної середньої освіти.