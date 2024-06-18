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Польща заборонила українським водіям працювати у таксі без отримання польських прав

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Польща заборонила українським водіям працювати у таксі без отримання польських прав
Нововведення може призвести до зростання цін для клієнтів таксі
фото з відкритих джерел

Зміна правил покликана поліпшити безпеку і не дозволити водіям без польських водійських прав заробляли на перевезенні людей

Водії, які використовують застосунки для пасажирських перевезень у Польщі, повинні мати польські водійські права. Про це повідомляє Польське радіо. 

Зазначається, що раніше поліція не могла перевіряти документи у водіїв, які часто приїжджають з далеких країн. Зміна правил покликана поліпшити безпеку і не дозволити водіям без польських водійських прав заробляли на перевезенні людей.

«Водійські права, видані у Польщі, є у наших інформаційних базах. А тому поліція може легко довідатися, чи водій має права», – пояснює Роберт Опас з Бюро дорожнього руху Головної комендатури поліції.

Зміни в правилах схвалює Кшиштоф Урбан, керуючий директор фірми Free Now у Польщі. Водночас він зазначає, що більшість іноземців не муситиме здавати додаткових іспитів у Польщі.

«Більшість таксистів, котрі працюють у Польщі, – це особи із трьох країн: України, Білорусі та Грузії. Ці країни отримують польські водійські права на засадах їх заміни після підтвердження», – говорить він.

Для звернення щодо отримання польських водійських прав потрібно провести у Польщі понад 185 днів. У результаті водіїв може стати менше і, як інформують перевізники, це може призвести до зростання цін для клієнтів.

Нагадаємо, 49% українців, які працюють у Польщі, скористалися допомогою роботодавця чи агентства з працевлаштування у пошуку житла. Третина знайшли помешкання самостійно. Водночас 21% респондентів уже мали житло до того, як прийшли на роботу. Це свідчить про те, що українці добре орієнтуються на польському ринку нерухомості. Про це йдеться у дослідженні житлової ситуації працевлаштованих мігрантів, проведеному Міграційною платформою EWL, RentLito та Центром Східноєвропейських студій Варшавського.

як повідомлялося, з початком війни до Чеської Республіки масово виїхали українці з різних регіонів держави. Загалом Чехія займає у світі третю сходинку за кількість українських біженців. Наразі там проживає щонайменше 362 тис. громадян України.  Як пише видання Сikave, особливо багато у країні людей із Закарпаття. 

До слова, українці на зборі ягід в Польщі можуть працювати по 12 чи 14 годин на добу у важких умовах. При цьому в них є лише один вихідний, а робочий день починається о 6 ранку.  Такими подробицями свого працевлаштування  в Польщі поділились українські заробітчани в одній із груп у соціальній мережі Facebook.

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Теги: Польща українці робота заробітчани

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