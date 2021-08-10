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    МОЗ дозволив вакцинувати членів родини одночасно з колективом

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    МОЗ дозволив вакцинувати членів родини одночасно з колективом

    Уже понад 2 тис. колективів щеплені від Covid-19 та захищені від важкої форми коронавірусної хвороби

    Відтепер під час вакцинації трудових колективів можна зробити щеплення і їхнім родичам. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

    «Для запису на вакцинацію колективів, де понад 50 охочих, необхідно звернутися за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19. Крім того, ми дозволили вакцинувати членів родини одночасно з колективом», – повідомив міністр.

    Він наголосив, що у разі введення жорстких карантинних обмежень вакцинація трудових колективів дозволить їм продовжувати працювати.

    «Уже понад 2 тис. колективів щеплені від Covid-19 та захищені від важкої форми коронавірусної хвороби. За 9 серпня 2021 року записалося 17 колективів (1 472 особи), за весь період – 4 672 колективи (569 031 особа). Вакцинуйтесь, встигніть захиститися до нової хвилі Covid-19!» – закликав Ляшко.

    Він підкреслив, що за останні три місяці лише 0,7 % людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4 % госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.
    Нагадаємо, за останню добу у Києві зроблено понад 25 тис. щеплень. Загалом у столиці щеплено більше мільйона громадян.

    Всього від початку вакцинувальної кампанії в Україні повне щеплення отримали понад два мільйони україців.

    З 9 серпня вакцинуватися можна також у Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

    Теги: хвороби щеплення вакцинація Віктор Ляшко
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    МОЗ дозволив вакцинувати членів родини одночасно з колективом