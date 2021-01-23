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    Здоров'я

    МОЗ назвав регіони з найбільшою захворюваністю на коронавірус

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    <p>Минулої доби госпіталізовано &nbsp;1862 особи</p> - МОЗ назвав регіони з найбільшою захворюваністю на коронавірус

    Минулої доби госпіталізовано  1862 особи

    В Україні за минулу добу виявлено 4928 нових хворих на коронавірус

    За останню добу (22 січня) найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

    Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    За наведеними ним даними, кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 536 випадків;
    • Вінницька область – 178 випадків;
    • Волинська область – 119 випадків;
    • Дніпропетровська область – 342 випадки;
    • Донецька область – 193 випадки;
    • Житомирська область – 141 випадок;
    • Закарпатська область – 160 випадків;
    • Запорізька область – 339 випадків;
    • Івано-Франківська область – 248 випадків;
    • Київська область – 258 випадків;
    • Кіровоградська область – 50 випадків;
    • Луганська область – 42 випадки;
    • Львівська область – 351 випадок;
    • Миколаївська область – 215 випадків;
    • Одеська область – 222 випадки;
    • Полтавська область – 199 випадків;
    • Рівненська область – 207 випадків;
    • Сумська область – 89 випадків;
    • Тернопільська область – 133 випадки;
    • Харківська область – 325 випадків;
    • Херсонська область – 97 випадків;
    • Хмельницька область – 105 випадків;
    • Черкаська область – 161 випадок;
    • Чернівецька область – 163 випадки;
    • Чернігівська область – 55 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, виявлено 4928 нових хворих на коронавірус. Це на 420 людей менше, ніж попередньої доби (5348). Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.

    Минулої доби:

    • госпіталізовано – 1862 особи;
    • летальних випадків – 116;
    • одужало – 13138 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 40144 (зокрема методом ПЛР – 22667, методом ІФА – 17477).
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    Теги: міністр Максим Степанов епідемія коронавірус
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