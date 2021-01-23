МОЗ назвав регіони з найбільшою захворюваністю на коронавірус
Минулої доби госпіталізовано 1862 особи
В Україні за минулу добу виявлено 4928 нових хворих на коронавірус
За останню добу (22 січня) найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За наведеними ним даними, кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 536 випадків;
- Вінницька область – 178 випадків;
- Волинська область – 119 випадків;
- Дніпропетровська область – 342 випадки;
- Донецька область – 193 випадки;
- Житомирська область – 141 випадок;
- Закарпатська область – 160 випадків;
- Запорізька область – 339 випадків;
- Івано-Франківська область – 248 випадків;
- Київська область – 258 випадків;
- Кіровоградська область – 50 випадків;
- Луганська область – 42 випадки;
- Львівська область – 351 випадок;
- Миколаївська область – 215 випадків;
- Одеська область – 222 випадки;
- Полтавська область – 199 випадків;
- Рівненська область – 207 випадків;
- Сумська область – 89 випадків;
- Тернопільська область – 133 випадки;
- Харківська область – 325 випадків;
- Херсонська область – 97 випадків;
- Хмельницька область – 105 випадків;
- Черкаська область – 161 випадок;
- Чернівецька область – 163 випадки;
- Чернігівська область – 55 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, виявлено 4928 нових хворих на коронавірус. Це на 420 людей менше, ніж попередньої доби (5348). Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.
Минулої доби:
- госпіталізовано – 1862 особи;
- летальних випадків – 116;
- одужало – 13138 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 40144 (зокрема методом ПЛР – 22667, методом ІФА – 17477).