МОЗ назвав регіони з найбільшою захворюваністю на коронавірус

В Україні за минулу добу виявлено 4928 нових хворих на коронавірус

За останню добу (22 січня) найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За наведеними ним даними, кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 536 випадків;

Вінницька область – 178 випадків;

Волинська область – 119 випадків;

Дніпропетровська область – 342 випадки;

Донецька область – 193 випадки;

Житомирська область – 141 випадок;

Закарпатська область – 160 випадків;

Запорізька область – 339 випадків;

Івано-Франківська область – 248 випадків;

Київська область – 258 випадків;

Кіровоградська область – 50 випадків;

Луганська область – 42 випадки;

Львівська область – 351 випадок;

Миколаївська область – 215 випадків;

Одеська область – 222 випадки;

Полтавська область – 199 випадків;

Рівненська область – 207 випадків;

Сумська область – 89 випадків;

Тернопільська область – 133 випадки;

Харківська область – 325 випадків;

Херсонська область – 97 випадків;

Хмельницька область – 105 випадків;

Черкаська область – 161 випадок;

Чернівецька область – 163 випадки;

Чернігівська область – 55 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, виявлено 4928 нових хворих на коронавірус. Це на 420 людей менше, ніж попередньої доби (5348). Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.

Минулої доби:

госпіталізовано – 1862 особи;

летальних випадків – 116;

одужало – 13138 осіб;

здійснено тестувань за добу – 40144 (зокрема методом ПЛР – 22667, методом ІФА – 17477).

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