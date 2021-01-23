Розподіл вакцини від коронавірусу можуть почати у лютому, – гендиректор ВООЗ
«Для цього необхідно завершити укладання угоди з фармацевтичною компанією Pfizer» – Гебрейесус
Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що глобальний механізм розподілу вакцин від коронавірусу Covax можуть запустити в лютому.
Про це очільник ВООЗ повідомив під час брифінгу ВООЗ.
Однак для цього необхідно завершити укладання угоди з фармацевтичною компанією Pfizer.
За словами Гебрейесуса, Covax підписала угоду з Pfizer/BioNTech на отримання до 40 мільйонів доз вакцини. Також у першому кварталі 2021 року очікується постачання ще близько 150 млн доз вакцини AstraZeneca.
Якщо ВООЗ зможе завершити угоду про постачання вакцини Pfizer, а також включити в список використання у надзвичайних ситуаціях вакцини AstraZeneca, Covax зможе почати глобальне постачання вакцин вже у лютому.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/e2rmL2rrFu— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 22, 2021
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, виявлено 4928 нових хворих на коронавірус. Це на 420 людей менше, ніж попередньої доби (5348). Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.
Минулої доби:
- госпіталізовано – 1862 особи;
- летальних випадків – 116;
- одужало – 13138 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 40144 (зокрема методом ПЛР – 22667, методом ІФА – 17477).