Розподіл вакцини від коронавірусу можуть почати у лютому, – гендиректор ВООЗ

Covax підписала угоду з Pfizer/BioNTech на отримання до 40 мільйонів доз вакцини

«Для цього необхідно завершити укладання угоди з фармацевтичною компанією Pfizer» – Гебрейесус

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що глобальний механізм розподілу вакцин від коронавірусу Covax можуть запустити в лютому.

Про це очільник ВООЗ повідомив під час брифінгу ВООЗ.

Однак для цього необхідно завершити укладання угоди з фармацевтичною компанією Pfizer.

За словами Гебрейесуса, Covax підписала угоду з Pfizer/BioNTech на отримання до 40 мільйонів доз вакцини. Також у першому кварталі 2021 року очікується постачання ще близько 150 млн доз вакцини AstraZeneca.

Якщо ВООЗ зможе завершити угоду про постачання вакцини Pfizer, а також включити в список використання у надзвичайних ситуаціях вакцини AstraZeneca, Covax зможе почати глобальне постачання вакцин вже у лютому.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, виявлено 4928 нових хворих на коронавірус. Це на 420 людей менше, ніж попередньої доби (5348). Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.

Минулої доби:

госпіталізовано – 1862 особи;

летальних випадків – 116;

одужало – 13138 осіб;

здійснено тестувань за добу – 40144 (зокрема методом ПЛР – 22667, методом ІФА – 17477).

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