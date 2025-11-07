Захист від дронів: Зеленський оголосив про запуск спецпрограми для Херсона

За словами президента, програму підготувало Командування Сил безпілотних систем, вона вже готова до реалізації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна запускає програму для захисту прифронтових міст, як Херсон, від російських безпілотників. Про це президент повідомив під час брифінгу 7 листопада, на якому був присутній «Главком»

За словами президента, програму підготувало Командування Сил безпілотних систем. Вона вже готова до реалізації та отримала підтримку на державному рівні, зауважив президент. Програма передбачає комплекс заходів для виявлення, перехоплення та нейтралізації ворожих безпілотників, які загрожують місту.

Крім того, розпочали розробку аналогічних програм для інших прикордонних населених пунктів, що перебувають у зоні підвищеної небезпеки, сказав Зеленський. Президент очікує, що ці ініціативи стануть частиною ширшої стратегії захисту прифронтових територій.

Нагадаємо, 29 жовтня близько 09:20 окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні, де на той момент перебували пацієнти, їхні батьки та медичний персонал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру. Унаслідок обстрілу, за попередніми даними, постраждало дев'ять людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей обстріл свідомим актом терору. Глава держави підкреслив, що Росія є «найбільшою терористичною організацією у світі», яка свідомо підриває кожне змістовне дипломатичне зусилля та намагається створити нові джерела дестабілізації в Європі, щоб ускладнити допомогу Україні.