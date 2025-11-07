Головна Країна Політика
search button user button menu button

Захист від дронів: Зеленський оголосив про запуск спецпрограми для Херсона

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Захист від дронів: Зеленський оголосив про запуск спецпрограми для Херсона
Президент очікує, що анонсовані ініціативи стануть частиною ширшої стратегії захисту прифронтових територій
фото: glavcom.ua

За словами президента, програму підготувало Командування Сил безпілотних систем, вона вже готова до реалізації 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна запускає програму для захисту прифронтових міст, як Херсон, від російських безпілотників. Про це президент повідомив під час брифінгу 7 листопада, на якому був присутній «Главком»

За словами президента, програму підготувало Командування Сил безпілотних систем. Вона вже готова до реалізації та отримала підтримку на державному рівні, зауважив президент. Програма передбачає комплекс заходів для виявлення, перехоплення та нейтралізації ворожих безпілотників, які загрожують місту.

Крім того, розпочали розробку аналогічних програм для інших прикордонних населених пунктів, що перебувають у зоні підвищеної небезпеки, сказав Зеленський. Президент очікує, що ці ініціативи стануть частиною ширшої стратегії захисту прифронтових територій. 

Нагадаємо, 29 жовтня близько 09:20 окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні, де на той момент перебували пацієнти, їхні батьки та медичний персонал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру. Унаслідок обстрілу, за попередніми даними, постраждало дев'ять людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей обстріл свідомим актом терору. Глава держави підкреслив, що Росія є «найбільшою терористичною організацією у світі», яка свідомо підриває кожне змістовне дипломатичне зусилля та намагається створити нові джерела дестабілізації в Європі, щоб ускладнити допомогу Україні.

Теги: Володимир Зеленський Україна Херсон президент перехоплення дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині
Чому Суми та Чернігів? Зеленський пояснив логіку останніх ударів ворога
9 жовтня, 10:20
Президент України прокоментував особливості переговорів у Білому домі
Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива
17 жовтня, 22:50
фото: Ольга Стефанишина
Будинок Стефанишиної в Києві зазнав ушкоджень через уламок дрона
22 жовтня, 12:37
Радослав Сікорський (крайній зправа) розпочав візит в Україну з вшанування пам’яті загиблих внаслідок обстрілу РФ у Лапаївці
На Львівщину прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (фото)
10 жовтня, 13:28
Володимир Зеленський: «Якщо Україна «з'їсть те, що поклали на тарілку», то все інше вони спробують вирішити і без нас»
Обмін територіями, армія, мова, віра? Зеленський розказав, чим «торгує» Путін тепер
20 жовтня, 11:14
Зеленський зазначив, що сьогодні Фінляндія оголосила про свій внесок у розмірі €100 млн
Ще дві країни долучилися до закупівель американської зброї для України
23 жовтня, 20:49
Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди
Окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні: є постраждалі (фото)
29 жовтня, 11:57
Генштаб Польщі закликав громадян не піддаватися емоціям
Росія намагається розпалити «антиукраїнські настрої» серед поляків – заява Генштабу Польщі
4 листопада, 13:12
Зеленський підписав документ, який розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних
Бронювання чоловіків у розшуку, розслідування удару по військових. Головне за 3 листопада
3 листопада, 21:15

Політика

Зеленський розкрив нову хитрість Лукашенка
Зеленський розкрив нову хитрість Лукашенка
Президент назвав дві речі, яких бояться росіяни
Президент назвав дві речі, яких бояться росіяни
Зеленський пояснив, як Орбан використає зустріч із Трампом
Зеленський пояснив, як Орбан використає зустріч із Трампом
Захист від дронів: Зеленський оголосив про запуск спецпрограми для Херсона
Захист від дронів: Зеленський оголосив про запуск спецпрограми для Херсона
Зеленський повідомив про найнапруженіші напрямки фронту
Зеленський повідомив про найнапруженіші напрямки фронту
Зеленський: ситуація в Покровську складна, ворог штурмує місто
Зеленський: ситуація в Покровську складна, ворог штурмує місто

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua