Twitter зобов'язав вакцинуватися всіх офісних співробітників
Причиною такого рішення є заходи безпеки на робочому місці
Всім працівникам корпорації Twitter в Канаді та США, які захочуть повернутися до роботи в офісі, доведеться вакцинуватися від коронавірусу. Про це повідомляє CBC.
У корпоративному листі офіційної представниці Twitter Canada Кем Гордон йдеться, що причиною такого рішення є заходи безпеки на робочому місці.
У канадських офісах Twitter працюють близько 150 співробітників. Більшість з них дислоковані в Торонто.
Раніше канадська влада зобов'язала всіх працівників держустанов, держструктур, а також регульованих урядом сфер (зокрема, залізниці та авіаліній) зробити щеплення від Covid-19.
І хоча приватним компаніям залишили свободу вибору, Twitter, а також Google, Uber, Lyft і Netflix, які вже зобов'язали своїх працівників в США вакцинуватися, розглядають ввести таку можливість і в Канаді.