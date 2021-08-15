Twitter зобов'язав вакцинуватися всіх офісних співробітників

Причиною такого рішення є заходи безпеки на робочому місці

Всім працівникам корпорації Twitter в Канаді та США, які захочуть повернутися до роботи в офісі, доведеться вакцинуватися від коронавірусу. Про це повідомляє CBC.

У корпоративному листі офіційної представниці Twitter Canada Кем Гордон йдеться, що причиною такого рішення є заходи безпеки на робочому місці.

У канадських офісах Twitter працюють близько 150 співробітників. Більшість з них дислоковані в Торонто.

Раніше канадська влада зобов'язала всіх працівників держустанов, держструктур, а також регульованих урядом сфер (зокрема, залізниці та авіаліній) зробити щеплення від Covid-19.

І хоча приватним компаніям залишили свободу вибору, Twitter, а також Google, Uber, Lyft і Netflix, які вже зобов'язали своїх працівників в США вакцинуватися, розглядають ввести таку можливість і в Канаді.